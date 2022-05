Fast jeder fünfte Haushalt hat Internetfernsehen

WIESBADEN (ots) - Fernsehen über das Internet gewinnt in Deutschland an

Bedeutung. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, konnten im Jahr

2021 bereits 19 % der privaten Haushalte über ihren Breitbandanschluss

fernsehen. Auch wenn das Internetfernsehen (IPTV) bei den Fernsehempfangsarten

2021 noch an dritter Stelle stand, verzeichnete es im Vergleich zum Jahr 2019

als einziges einen deutlichen Zuwachs: 2019 hatte der Anteil der Haushalte mit

Internet-TV noch bei 15 % und damit 4 Prozentpunkte niedriger gelegen als 2021.



In der Rangliste der häufigsten TV-Anschlüsse dominierten aber auch 2021 die

Satelliten- und Kabel-Anschlüsse: 45 % beziehungsweise 43 % aller

Privathaushalte besaßen diese Anschlussarten. Im Vergleich zu 2019 veränderte

sich der Anteil der Haushalte mit Satelliten- und Kabelfernsehen aber kaum (+0,3

Prozentpunkte beziehungsweise -1,3 Prozentpunkte).