Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) befindet sich seit einigen Tagen ordentlich unter Druck. Verzeichnete die Aktie noch am 5.5.22 bei 28,35 Euro ein Tageshoch, so wurde sie am 9.2.22 nach der Anhebung der Prognose zeitweise um nahezu 10 Prozent tiefer auf dem neuen 12-Monatstief bei 25,55 Euro gehandelt.

Obwohl die Mehrheit der Experten trotz oftmals reduzierter Kursziele ihre Kaufempfehlungen bekräftigte, könnte sich der Kursrückgang der Infineon-Aktie wegen des eingetrübten Chartbildes noch weiter fortsetzen. Gibt die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 25,90 Euro notierte, in den nächsten Wochen um weitere 10 Prozent auf 23,30 Euro nach dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.