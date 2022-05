ROM (dpa-AFX) - Die Produktion der italienischen Industrie hat im März stagniert. Gegenüber dem Vormonat habe sich die Gesamtproduktion nicht verändert, teilte das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mit. Das Resultat überraschte positiv, Analysten hatten vermutlich wegen des Kriegs in der Ukraine mit einem deutlichen Rückgang um im Mittel 1,9 Prozent gerechnet. Zudem folgt die Stagnation auf einen kräftigen Zuwachs im Vormonat.

Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Herstellung im März um 3,0 Prozent, auch das lag über den Markterwartungen. Besonders deutlich erhöhten sich die Herstellung von Verbrauchsgütern und die Energieproduktion. Kapitalgüter wurden ebenfalls mehr hergestellt. Leicht rückläufig war hingegen die Fertigung von Vorleistungsgütern./bgf/jsl/stk