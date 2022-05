Munich Re trotzt Belastungen durch Ukraine-Krieg - Gewinnziel steht

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re ist trotz hoher Belastungen durch den Ukraine-Krieg mit etwas mehr Gewinn ins Jahr gestartet. Trotz einer teuren Abschreibung auf russische und ukrainische Anleihen sowie Versicherungsschäden infolge des Kriegs verdiente der Dax-Konzern im ersten Quartal mehr als ein Jahr zuvor. Der Vorstand sieht den Konzern daher auf Kurs zum geplanten Jahresgewinn von 3,3 Milliarden Euro. Zudem rechnet er mit höheren Prämieneinnahmen als bislang, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte.

An der Börse wurden die Nachrichten eher positiv aufgenommen. Die Munich-Re-Aktie legte kurz nach Handelsstart um mehr als zwei Prozent zu, lag zuletzt noch mit einem Plus von noch rund 0,7 Prozent aber nur noch im hinteren Mittelfeld des Dax. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier rund 17 Prozent an Wert eingebüßt.

Im ersten Quartal verdiente die Munich Re unter dem Strich 607 Millionen Euro und damit rund zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Gewinnanstieg im Versicherungsgeschäft und der Einbruch bei den Gewinnen aus Kapitalanlagen glichen sich in etwa aus, erklärte Finanzvorstand Christoph Jurecka in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

So schlugen die Folgen des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen gegen Russland bei den Münchnern teuer zu Buche. Die Munich Re schrieb fast 700 Millionen Euro auf russische und ukrainische Anleihen ab - was sowohl die Rückversicherungssparte als auch die Erstversicherungstochter Ergo traf. Netto belief sich die Belastung für den Konzern noch auf 370 Millionen Euro, weil die Lebensversicherungskunden einen Teil der Verluste tragen müssen - und die Abschreibungen die Steuerlast mindern, wie Jurecka erläuterte.

Der Restwert der Anleihen sei nun "vergleichsweise klein", sagte der Manager. So stünden die Staatsanleihen aus beiden Ländern noch mit einem Wert von 20 Prozent in den Büchern des Konzerns, Unternehmensanleihen mit etwas mehr.

Zudem verbuchte der Konzern im ersten Quartal infolge des Kriegs Versicherungsschäden von etwas über 100 Millionen Euro. Es gebe noch nicht viele Schadenmeldungen, sagte Jurecka. "Wir haben also überlegt, was könnte schon eingetreten sein." Während normale Verträge im Schaden- und Unfallgeschäft Kriegsrisiken ausgeschlossen seien, erwartet er Belastungen in Spezialbereichen wie der Versicherung von Transporten, Krediten und politischer Gewalt.