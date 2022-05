Ausverkauf am Silbermarkt: Aktien geben kräftig ab!

Silberaktien im freien Fall

Dabei ist Silber fundamental gesehen viel zu günstig. Das Silver Institute erwartet für dieses Jahr eine neue Bestmarke für die Nachfrage aus der Industrie, nachdem bereits 2021einen neuen Rekord aufstellte. Vor allem die Erneuerbaren Energien sind es, die hier für viel Nachfrage-Dynamik sorgen, was mit Blick auf die Abkopplung vom Energieträger Russland noch wichtiger werden dürfte. Im Preis lässt sich das aber derzeit nicht festmachen. Mit dem Silberpreis ging es in den vergangenen Tagen auch für die Silberaktien kräftig bergab. Die Bewertungen der Unternehmen befinden sich vielfach nahe historischer Tiefstände.

Fortuna Silver: Aktienrückkauf hilft (noch) nicht!

Ein gutes Beispiel unter den Produzenten ist Fortuna Silver (3,87 CAD | 2,96 Euro; CA3499151080). Die Aktie des Minenbetreibers hat allein gestern mehr als 8 Prozent an der Heimatbörse in Toronto verloren. In den vergangenen vier Wochen ging es um mehr als 30 Prozent bergab. Dabei sind die Perspektiven des Unternehmens nicht so schlecht. Mit der (durchaus günstigen) Übernahme von Roxgold erhöhte man seinen Goldanteil im Portfolio deutlich. Zudem soll die neue Mine Seguela im kommenden Jahr das erste Gold aus der Elfenbeinküste liefern. Hier besteht also viel Raum für eine höhere Produktion in den kommenden Jahren. Nicht zuletzt hat das Management jüngst sogar einen Aktienrückkauf beschlossen. Bis zu 5 Prozent der ausstehenden Anteile sollen erworben werden, was auf diesem Kursniveau ein kluger Schachzug für die Aktionäre ist. Allerdings muss Fortuna Silver zudem die neue Mine finanzieren. Auf dem aktuellen Kursniveau liegt der Börsenwert jedenfalls bei rund 1,1 Mrd. CAD und damit ist die Aktie nicht hoch bewertet. Für einen neuen Aufwärtstrend müsste aber wohl der Silberpreis mal wieder mitspielen.