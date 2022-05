06.05.2022 -

Marktrückblick

Der April war geprägt von einer Gemengelage aus steigenden Zinsen, hoher Inflation, dem Krieg, Sanktionen sowie lokalen Lockdowns in China. All diese Faktoren belasteten die Aktien- und Anleihemärkte auf breiter Front. Der Krieg in Russland rückte an den Börsen etwas in den Hintergrund, zumal man weiterhin keine Aussicht auf Frieden sah. Erste Unternehmen quantifizierten bereits die Bereinigung ihres Russland-Exposures in Milliardenhöhe. Sorge bereiteten allerdings mögliche weitere Sanktionen. So könnte ein öl-Embargo Warnungen der OPEC zufolge einen der schlimmsten öl-Schocks auslösen, da es unmöglich sei die russischen Lieferungen zu ersetzen. Gegen Ende des Monats machte Russland ernst, stoppte die Gaslieferungen an Polen und Bulgarien und drohte auch anderen Ländern, sollte die Bezahlung künftig nicht in Rubel erfolgen.

In China griff die Covid-Variante Omikron um sich und führte zu lokalen, harten Lockdowns, welche erneut einen entsprechend negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes hatten. unterdessen senkte der IWF die globalen Wachstumsprognosen vor allem für 2022 deutlich. Gespannt blickte man zudem auf die französische Präsidentschaftswahl, bei welcher im entscheidenden Wahlgang Emmanuel Macron als Sieger hervorging.