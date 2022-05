Solarenergie-Geschäftsklima auf Allzeithoch

Berlin, München (ots) - Die Stimmung innerhalb der Solarbranche in Deutschland

hat den höchsten Stand seit Beginn ihrer Messung im Jahr 2005 erreicht (vgl.

auch Pressegrafik (https://www.solarwirtschaft.de/wp-content/uploads/2022/05/PG_

PV_Geschaeftsklima_oL.jpg) ). Dies gab der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW)

im Vorfeld der am morgigen Mittwoch startenden Branchenmessen The smarter E

Europe bekannt. Zu diesen werden 1.350 Aussteller und mehr als 50.000

Fachbesucher aus aller Welt auf dem Münchener Messegelände erwartet.



Fast jede:r sechste Hauseigentümer:in in Deutschland plant in den kommenden 12

Monaten die Errichtung einer Solaranlage zur Strom- und/oder Wärmeerzeugung. Das

geht aus einer aktuellen YouGov-Repräsentativumfrage hervor, die im BSW-Auftrag

Anfang Mai unter mehr als 1.000 Gebäudeeigentümer:innen durchgeführt wurde. Die

wichtigsten der genannten Gründe für das sprunghaft gestiegene Interesse sind

mit 55 Prozent die steigenden Energiepreise, der Wunsch nach mehr

Versorgungsunabhängigkeit (52 Prozent) und die Klimakrise (44 Prozent).