Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse gelang der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) der Ausbruch nach oben. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich seit 20 Jahren in einer großen Seitwärtsbewegung. Die Aktie stieg dabei im August 2021 auf ein Hoch bei 18,91 EUR an. Anschließend setzte der Wert deutlich zurück, aber nach einem Tief bei 14,46 EUR im März 2022 entwickelte der Wert Stärke. Er erholte sich zunächst bis auf ein Hoch bei 17,78 EUR und schwenkte danach in eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Diese Bewegung lässt sich in einem aufsteigenden Dreieck eingrenzen. Mit den Verlusten in den letzten drei Handelstagen notiert die Aktie knapp über der unteren Begrenzung des Dreiecks bei 17,06 EUR.