Einfach aufgeschlossen Das neue Homematic IP Keypad / Die perfekte Ergänzung zum Homematic IP Türschlossantrieb (FOTO)

Leer (ots) - Mit dem neuen Homematic IP Keypad hat der Schlüssel unter der

Fußmatte endgültig ausgedient. Einfach den geheimen Zugangscode auf dem

beleuchteten Tastenfeld des Keypads eingeben und der Homematic IP

Türschlossantrieb öffnet das Zuhause wie von Zauberhand. Mit acht individuellen

Zahlencodes und zeitgesteuerten Zutrittsberechtigungen bestimmen Nutzer ganz

genau, wer wann Zugang zu ihrem Heim hat. Das smarte Homematic IP Keypad

kontrolliert aber nicht nur die Haustür, sondern steuert auch die Beleuchtung,

lässt das Garagentor hoch- und herunterfahren oder aktiviert den Alarmmodus.



Einmal nicht aufgepasst und - klack! - fällt die Tür ins Schloss. In einem

konventionellen Haus bleibt jetzt nur der Anruf beim teuren Schlüsseldienst. Wer

dagegen smart wohnt, steht daheim nie mehr vor verschlossener Tür: Das Homematic

IP Keypad ist die ideale Ergänzung zum Homematic IP Türschlossantrieb. Fest an

der Außenwand montiert, sendet das Keypad nach der korrekten Eingabe eines vier-

bis achtstelligen Codes den Befehl zum Öffnen an den Türschlossantrieb im

Innern. Eine direkte Funkverbindung zwischen den Geräten garantiert die

störungsfreie Kommunikation auch ohne Internetverbindung. So steht das eigene

Zuhause den Bewohnern wirklich immer offen, selbst wenn der Schlüssel oder das

Smartphone mal nicht zur Hand sind.