ONEPOINT stellt einzigartigen, hybriden Ansatz für die Skalierung agiler Projekte mit SAFe® vor

Graz, Österreich (ots/PRNewswire) - Release 21 ermöglicht, Agile Release Trains

(ARTs) gemeinsam mit klassischen Projekten und Programmen zu managen - mit einem

einheitlichen Satz hybrider KPIs.



Für Unternehmen, die agile Projekte durchführen, wird es immer schwieriger,

diese zu skalieren und gleichzeitig alle klassischen Projekte und Programme im

Blick zu behalten. Die neue Version von ONEPOINT Projects, einer führenden

webbasierten Lösung für Projekt- und Portfoliomanagement (https://www.onepoint-p

rojects.com/de/?utm_medium=press-release&utm_source=PR&utm_campaign=PR_ONEPOINT2

1&utm_content=homepage-de) (PPM), hilft diese Herausforderungen zu meistern.

Denn Release 21 enthält jetzt ein optionales Modul für die Unterstützung des

Scaled Agile Framework®. Mit dieser neuen Enterprise Agile Option (https://www.o

nepoint-projects.com/de/resources/datasheets/enterprise-agile?utm_medium=press-r

elease&utm_source=PR&utm_campaign=PR_ONEPOINT21&utm_content=enterprise-agile-de)

, die zunächst die Essential SAFe®-Konfiguration unterstützt, lassen sich Agile

Release Trains (ARTs) direkt in einem hybriden Projektportfolio durchführen.

Weitere neue Funktionen sind praktische Verbesserungen für das Programm- und

Risikomanagement sowie für die bidirektionale Integration von ONEPOINT Projects

mit Jira von Atlassian.





Die wichtigsten Highlights der Enterprise Agile Option (EAO):- Agile Release Trains: Planung, Durchführung, Controlling und Reporting vonARTs, einschließlich der Unterstützung auf Ebene der agilen Teams.- Program Increment (PI) Planning: ein interaktives PI-Planning Board (https://www.onepoint-projects.com/de/home/features/enterprise-agile?utm_medium=press-release&utm_source=PR&utm_campaign=PR_ONEPOINT21&utm_content=safe-feature-de) imKanban-Stil mit Drag & Drop-Funktionen und der Darstellung von Abhängigkeiten.- Confidence Voting : integriertes Confidence Voting als Teil desPI-Planungszyklus.- Risikomanagement: optionales SAFe-konformes Risikomanagement mit der neuen,verbesserten Risk Management Option (RMO).- Ressourcenmanagement: automatisierte Planungsunterstützung für dieWorkload-Visualisierung auf Grundlage des hybriden Ansatzes von ONEPOINT fürdas Ressourcenmanagement.Unterstützung für Release Train Engineers"SAFe wird für das Management komplexer, kontinuierlicher Entwicklungsprozesseimmer beliebter", so Dieter Freismuth, CTO von ONEPOINT Projects. "Aber ARTsexistieren oft in Silos, was alles andere als ideal ist. Indem wir sie in dieWelt des standardbasierten Portfoliomanagements einbinden, können wir den Wegfür eine reibungslosere agile Transformation ebnen."