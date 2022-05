Nürnberg (ots) - Ein 10-Jahresvergleich von immowelt zur Veränderung der für

1.000 Euro Kaltmiete erhältlichen Wohnfläche in den 14 größten deutschen Städten

- In allen Städten gibt es 2021 für das gleiche Geld deutlich weniger Wohnraum

als 2011 - in der Spitze Rückgang von 51 Quadratmetern

- In München sinkt der für 1.000 Euro Miete erhältliche Wohnraum von 83 auf 48

Quadratmeter, in Berlin von 114 auf 70 Quadratmeter

- Deutlichste Rückgänge in Dortmund (-51 Quadratmeter) und Leipzig (-46

Wer vor 10 Jahren nach einer Wohnung in der Großstadt suchte, hatte gute Chancenfür 1.000 Euro Miete eine geräumige Bleibe zu finden. In München bekamen Mieterim Median 83 Quadratmeter Wohnraum, in Berlin gab es für das Budget sogar 114Quadratmeter. 10 Jahre später bekommen Mieter für die gleiche Summe deutlichweniger Fläche, wenn sie eine Wohnung neu anmieten: In München reichen 1.000Euro Miete gerade noch für 48 Quadratmeter (-42 Prozent), in Berlin lediglichfür 70 Quadratmeter (-39 Prozent). Das ist das Ergebnis eines10-Jahresvergleichs von immowelt, in dem die angebotenen Mietwohnungen in den 14deutschen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern untersucht wurden.Am stärksten fällt der absolute Rückgang in Dortmund aus: Vor 10 Jahren fand manfür 1.000 Euro Kaltmiete noch eine Wohnung mit 150 Quadratmetern. Heute erhaltenWohnungssuchende in Dortmund für das gleiche Budget nur noch 99 Quadratmeter -ein Minus von 51 Quadratmetern. Zwar hatten 1.000 Euro 2011 inflationsbedingtnoch eine höhere Kaufkraft - damit allein lässt sich jedoch nicht erklären,warum die heute für diesen Betrag angebotenen Wohnungen deutlich kleinerausfallen. So haben vor allem die enormen Mietpreisanstiege der vergangenen 10Jahre dafür gesorgt, dass Mieter, die heute nach einer Wohnung suchen, fürdasselbe Budget deutlich weniger Wohnraum erhalten als noch 2011.Starker Rückgang in Leipzig, geringstes Minus in HamburgNach Dortmund ist in Leipzig die Verringerung bei der Wohnfläche am stärksten.Für 1.000 Euro Kaltmiete bekamen Leipziger Mieter 2011 noch eine Wohnung mit 143Quadratmetern. Wer 10 Jahre später eine Wohnung in Leipzig neu anmieten will,erhält für das gleiche Budget 46 Quadratmeter weniger Wohnraum. Auch in Dresdenbekommen Mieter für ihr Geld heute deutlich kleinere Wohnungen: Während es 2011für 1.000 Euro Kaltmiete noch 130 Quadratmeter Wohnfläche gab, bekommen neueMieter heute für denselben Betrag nur noch 92 Quadratmeter - ein Rückgang von 38