Der Dow Jones hat sich am gestrigen Handelstag entschieden. Für was fragen Sie sich? Für unser Alternativszenario. So werten wir das Unterschreiten der Unterstützungslinie bei 32167 Punkten als klares Signal, dass der Index nun doch nochmals tiefere Notierungen ausbauen dürfte. Wir hatten seit Beginn des Ukraine-Konflikts quasi täglich auf die Möglichkeit dieses alternativen Verlaufes und dementsprechend einer größeren Ausdehnung der Abwärtsbewegung hingewiesen. So schrieben wir bereits am 24. Februar in unserem täglichen Update: „Dadurch, dass nun eine deutliche Dynamik in den Märkten ist, sind aber weitere Abstiege nicht auszuschließen. Zu 40% könnte der Dow nochmal weiter abverkaufen und damit in der magentafarbenen Zone bis 29978 Punkte sinken, bevor es hier wieder nachhaltig zu Anstiegen kommt.“ Die Alternative wurde über die vergangenen Wochen hinweg auch stets mit einer durchaus hohen Wahrscheinlichkeit ausgestattet – und jetzt zeigt sich auch, warum. Somit gehen wir nun davon aus, dass sich der Index weiter unter die 32167er-Marke und in der Folge in die magentafarbene Zone zwischen 31848 Punkten und 30428 Punkten bewegt, um dort das Tief in Form von Welle [iv] zu hinterlegen. Diese Region kann der Kurs nutzen, jedoch ist dies nicht zwingend erforderlich und imminente Anstiege sind hier durchaus möglich! Spätestens dort sehen wir dann aber das Ende der derzeitigen Korrekturbewegung und in der Folge eine Rückkehr hinauf über die 32167er-Marke. Daran anschließend sollte der Index in Richtung der Widerstandslinien bei 35521 und 36446 Punkten marschieren und diese auch nachhaltig überflügeln.



Nun also doch: Der Dow Jones wählt den Weg unseres Alternativszenarios. Wirklich überraschen dürfte dies aber niemanden, haben wir diesen alternativen Verlauf doch bereits seit knapp zweieinhalb Monaten auf unseren Charts hinterlegt und auch stets mit einer hohen Wahrscheinlichkeit versehen. Wir gehen nun primär davon aus, dass der Index in die magentafarbene Zone auf der Unterseite einkehrt und dort die gleichfarbige Welle [iv] abschließt.



Dow Jones - 8-Stunden-Chart.

Übrigens: Bis einschließlich 13. Mai versenden wir, das HKCM-Team, unsere täglichen Analysen an alle unsere Newsletter-Abonnenten - und das völlig kostenlos. Also - falls noch nicht geschehen - schnell hier anmelden.

Für mehr Analysen, Einblicke und Prognosen klicken Sie hier!