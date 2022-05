Höchste Sicherheit Foxit eSign ab sofort mit Qualifizierter Elektronischer Signatur (QES) / Einfache und sichere Authentifizierung von Unterzeichnern durch qualifizierte Vertrauensdienste

Fremont, Kalifornien, USA (ots) - Foxit (https://www.foxit.com/de/) , ein

führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und Dienstleistungen,

gab heute bekannt, dass die Foxit eSign-Plattform jetzt die Nutzung von

qualifizierten elektronischen Signaturen ermöglicht. Mit dieser Ergänzung können

User*innen elektronische Signaturen zum Unterschreiben von Dokumenten nutzen,

wenn eine Remote-Identifikation in der Anwendung unter Verwendung von nach

eIDAS-Verordnung qualifizierten Vertrauensdiensten erforderlich ist.



Qualifizierte elektronische Signaturen (QES) bieten das höchste Maß an

Sicherheit und Verifizierung. Sie gelten als "Goldstandard" der

rechtsverbindlich unterzeichneten Dokumente. Der QES-Standard wird häufig von

staatlichen Einrichtungen und Organisationen genutzt, die einen

Identitätsnachweis benötigen, um strenge gesetzliche Vorschriften und Standards

zu erfüllen, z. B. bei der Beantragung von Geburtsurkunden, Führerscheinen,

Sozialversicherungsdokumenten und mehr. Auch Banken und Finanzinstitute nutzen

den QES-Standard, um das KYC-Prinzip (Know Your Customer) und andere

Branchenvorschriften einzuhalten. QES werden in allen EU-Mitgliedsstaaten und im

Vereinigten Königreich als rechtmäßig und gültig anerkannt, wenn

Identitätsüberprüfungsmethoden mit höchstem Sicherheitsniveau von einem

qualifizierten Vertrauensdienstleister (Qualified Trust Service Provider, QTSP)

eingesetzt werden.