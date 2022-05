Start-up merXu startet mit B2B-Marktplatz in Deutschland durch (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Start-up merXu startet mit B2B-Marktplatz in Deutschland durch- merXu unterstützt Unternehmen dabei, die Digitalisierung derBeschaffungvoranzutreiben- Erster B2B-Marktplatz mit Fokus auf Industrie und Handwerk in Europa- Bereits mehr als 30.000 Anbieter und mehr als 7 Millionen Produkte- Roll-out nach Westeuropa startet nun mit Deutschland- Prozess- und serviceorientiertes Community-Modell bietet erheblichesKostensenkungspotential- Lieferkettenstabilität durch Fokus auf den innereuropäischen Handel- Erfahrenes Gründerteam wird von namhaften internationalenVC-InvestorenunterstütztstartmerXu, die Ende 2020 gegründete B2B-Community für Industrie und Handwerk,expandiert nun auch nach Deutschland. Als erster europäischerBusiness-Online-Marktplatz vernetzt merXu Marktteilnehmer aus allenBranchenmiteinander, um einfach, sicher und schnell Waren des betrieblichenBedarfs sowie industrielle Dienstleistungen anzubieten beziehungsweiseeinzukaufen. Zunächst in Osteuropa gestartet, setzt merXu nun sein dynamischesWachstum in Deutschlandfort. Bereits heute können Kunden mehr als 7 MillionenProdukte von mehr als 30.000Anbietern ordern. merXu wird von internationalbekannten Venture Capital-Investoren wie Accel, Point 9 Capital und ProsusVentures unterstützt. "Bei uns können Unternehmen aus Industrie und HandwerkWaren und Dienstleistungen für ihren täglichen Bedarf auf eine neue Artbeschaffen. Durch die Digitalisierung der Prozesse lassen sich die Effizienz indiesem Bereich deutlich erhöhen und Kosten senken", erläutert Mitgründer und CEOPrzemyslaw Budkowski. "Dabei verstehen wir uns nicht als Online-Händler, sondernstellen vielmehr den Community-Charakter in den Fokus. Das bedeutet, dass wirdie Interaktion zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern fördern und ihnendurch Services und effiziente Prozesse einen echten Mehrwert bieten. Mit diesemGeschäftsmodell starten wir nun in Deutschland, der größten europäischenVolkswirtschaft, durch."Przemyslaw Budkowski, Tomasz Nowak und Sebastian Pietrowski gründeten dasStart-up Ende 2020 in den Niederlanden und bauten das Angebot mit einem Team auserfahrenenDigitalexperten zunächst in Mittel- und Osteuropa auf. Bereits knapp anderthalbJahre nachdem Start mit zunächst rund 360 angeschlossenen Lieferanten und etwa400.000 Produkten ist die Zahl der Anbieter auf mehr als 30.000 und dasSortiment auf über 7 Millionen Produkte angewachsen. Und es werden täglich mehr.Mehrwert für Marktteilnehmer und Lieferkettensicherheit im Fokus Als ersterB2B-Online-Marktplatz für Industrie und Handwerk in Europa möchte merXu