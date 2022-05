KfW IPEX-Bank stellt GN 75 Mio. EUR für FuE-Finanzierung im Hörgerätebereich zur Verfügung

Frankfurt am Main (ots) - GN - ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für

intelligentes Hören, Audio, Video-Collaboration und Gaming - plant erhebliche

Investitionen in die Forschung und Entwicklung im Bereich der

Hörgerätetechnologie. Die KfW IPEX-Bank stellt hierfür eine langfristige

Finanzierung in Höhe von 75 Mio. EUR zur Verfügung.



"Wir freuen uns sehr, GN als Kunden zu gewinnen. Die FuE-Finanzierung von

Hörgerätetechnologie ist eine zukunftsorientierte Ergänzung unseres Portfolios

im Gesundheitswesen. Angesichts der steigenden Lebenserwartung in vielen Ländern

gehen wir und unser Kunde GN davon aus, dass die Nachfrage nach

Hörgerätetechnologie kontinuierlich steigen wird", sagte Dr. Velibor Marjanovic,

Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank.