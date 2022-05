Stift Admont erhält Kunst- und Kultursponsoring-Preis "Maecenas"

Wien/Admont/Schladming (ots) - Ein "Best Practice - in wirtschaftlich und

kulturell herausfordernden Zeiten" gelangen dem Benediktinerstift Admont und der

LightCyde mit der Kulturplattform www.discover-culture.com, weshalb sie auch in

selbiger Kategorie den Österreichischen Kunst- und Kultursponsoring-Preis

MAECENAS verliehen bekommen haben.



Wirtschaft für Kunst. Kultursponsoring erfährt in Krisenzeiten eine besondere

Bedeutung. Eine Entwicklung, die der Maecenas-Preis einmal mehr zum Ausdruck

bringt. Am 06. Mai 2022 wurde er bereits zum 32. Mal durch das unabhängige

Wirtschaftskomitee "Initiativen Wirtschaft für Kunst" in Kooperation mit dem ORF

für die Förderung jener Kunstprojekte verliehen, die ohne diese Unterstützung

nicht hätten verwirklicht werden können. In der Kategorie "Best Practice - in

wirtschaftlich und kulturell herausfordernden Zeiten" wurden das

Benediktinerstift Admont und die LightCyde GmbH für die Kulturplattform

discover-culture.com mit dem Maecenas-Preis ausgezeichnet. "Wir sind stolz,

einen weiteren innovativen Meilenstein im Kulturbereich geschaffen zu haben,

denn die Glaubens-, Kultur- und Wissensvermittlung sind ein zentrales Anliegen

unseres Hauses", sagt Mag. Gerhard Hafner OSB, Abt des Benediktinerstiftes

Admont.