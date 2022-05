Europas Nr. 1 im Mobile Messaging, LINK Mobility, weitet Tätigkeit auf dem deutschen B2B-Markt aus / Europaweit erster "grüner" Messaging-Tarif in der DACH-Region (FOTO)

Hamburg/Graz (ots) - Europas führender Dienstleister für Mobile Messaging im Business-Bereich expandiert in Deutschland: Die LINK Mobility, die Lösungen für Kundenservice-Marketing und automatisierte Benachrichtigungen unter anderem via SMS, WhatsApp, RCS oder Chatbots anbietet, erweitert ihren Fokus auf dem deutschen Markt vom Großkundensegment auf kleinere und mittlere Unternehmen sowie das Agenturgeschäft. "Wir sind in Deutschland bereits überall dort beteiligt, wo große Unternehmen in den individualisierten, automatisierten Kundendialog treten", sagt Hendrik Faasch, Managing Director von LINK Mobility DACH und COO Central Europe. "Mit unseren innovativen und maßgeschneiderten Lösungen unterstützen wir künftig verstärkt Unternehmen jeglicher Größe bei der digitalen Kommunikation mit ihren Kunden." Der Clou: LINK Mobility DACH hilft seinen Kunden in der DACH-Region dabei, mit einem nachhaltigen Messaging-Tarif ihre CO2-Emissionen zu kompensieren - und verfolgt auch selbst ambitionierte Klimaschutzziele.



Mit den Diensten und Lösungen des Unternehmens beantworten beispielsweise Einzelhändler per Chatbot Kundenanfragen, übermitteln Logistiker den Sendungsstatus von Waren an ihre Kunden oder erinnern Gesundheitsanbieter ihre Patienten an Untersuchungstermine. Wenn ein Verbraucher über den Zahlungsdienstleister PayPal eine Transaktion auslöst, kommt die SMS mit dem obligatorischen Authentifizierungscode von LINK Mobility. Weltweit hat die LINK Mobility Gruppe mit Sitz in Oslo heute mehr als 47.000 Kunden - darunter auch IKEA, DHL, TUI die Bank ING oder die Vereinten Nationen. Am deutschen Standort des Unternehmens Hamburg arbeiten 36 Beschäftigte in den Bereichen Vertrieb, Kundenservice & -beratung, IT, und Global Messaging, im DACH-Raum sind es insgesamt 67 Mitarbeiter.



Im Fokus der Expansion von LINK Mobility in Deutschland steht - als besonders praktikable Lösung für kleinere Unternehmen - der sogenannte "Self-Sign-Up"-Prozess, bei dem sich die Kunden selbst "onboarden" und rund um die Uhr mit der automatisierten Kundenkommunikation starten können. Länderübergreifend wird LINK Mobility sein Portfolio in den nächsten Jahren außerdem um die Bereiche Voice, Video und Payment ergänzen.