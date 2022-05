Traction Uranium sichert sich ein Bohrgerät für das Bohrprogramm bei Lazy Edward Bay

10. Mai 2022, Vancouver BC - Traction Uranium Corp. (das „Unternehmen“ oder „Traction“) (CSE: TRAC) (OTC: TRT) (FWB: Z1K), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada konzentriert, einschließlich seiner beiden Vorzeige-Uranprojekte in der weltbekannten Athabasca-Region, freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen ein Bohrgerät gesichert hat und die logistischen Vorbereitungen für das Sommerbohrprogramm im Konzessionsgebiet Lazy Edward Bay im Gange sind. Die Mobilisierung beginnt voraussichtlich am 13. Mai. Das Budget für das Programm beträgt 1,5 Millionen Dollar; geplant sind 8 Diamantbohrlöcher über insgesamt 2.000 m. Die Ziele befinden sich in der Nähe des südlichen Randes des Athabasca-Beckens und liegen in relativ geringer Tiefe, wobei der Athabasca-Sandstein, sofern vorhanden, bis in eine Tiefe von etwa 150 m reicht.

Fission 3.0 Corp. („Fission3“) wird das Arbeitsprogramm im Einklang mit den Bedingungen der Optionsvereinbarung zwischen Traction und Fission 3 durchführen. Traction kann gemäß der Optionsvereinbarung eine Beteiligung von bis zu 70 % am Konzessionsgebiet Lazy Edward Bay erwerben (siehe Pressemeldung von Traction vom 10. Dezember 2021).

Lester Esteban, seines Zeichens Chief Executive Officer, sagt dazu: „Es ist keine leichte Aufgabe, sich in einer solch geschäftigen Zeit ein Bohrgerät zu sichern. Die Bohrarbeiter werden in einem Lager in weniger als 10 Kilometer Entfernung untergebracht und wir haben 67.000 Pfund Betriebsmittel für das Team beschafft. Die Betriebsmittel wurden über die Eisstraße eines ortsansässigen Auftragnehmers transportiert, was gegenüber dem Einsatz eines Hubschraubers für die Beförderung der Betriebsmittel eine deutliche Kostenersparnis bedeutet. Die eingesparten Mittel können wir nun für das Bohrprogramm verwenden.“

Über das Konzessionsgebiet

Das Konzessionsgebiet Lazy Edward Bay befindet sich auf halbem Weg zwischen der von Cameco betriebenen Mine Key Lake und der Uranlagerstätte Centennial; es beherbergt nach Nordosten streichende leitfähige Korridore, die jenen ähneln, die mit den Vorkommen bei Key Lake und Centennial in Zusammenhang stehen. Die wichtigsten Uranlagerstätten im östlichen Teil des Athabasca-Beckens, einschließlich Key Lake, McArthur River und Cigar Lake, erstrecken sich entlang der nach Nordosten verlaufenden Übergangszone Wollaston-Mudjatik und des damit verbundenen leitfähigen Korridors. Im Westen des Konzessionsgebiets befindet sich die Lagerstätte Centennial entlang des nach Nordosten streichenden leitfähigen Korridors Virgin River, der sich durch das gesamte Athabasca-Becken zieht. Die Mine Key Lake, die rund 50 km östlich des Konzessionsgebiets liegt, ist über den Provincial Highway 914 erreichbar, ist an das Stromnetz der Provinz angeschlossen und verfügt über eine in Betrieb befindliche Mühlenanlage, in der das Erz aus McArthur River verarbeitet wird.