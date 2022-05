DIVA-Umfrage zur Altersvorsorge / Altersvorsorge Angst vor Altersarmut und Wunsch nach Bewährtem (FOTO)

- Vor allem Frauen in Sorge vor Altersarmut

- Staatliche Förderung motiviert zu privater Vorsorge

- Förderung nach dem Riester-Modell nach wie vor beliebt



Die zukünftige Ausgestaltung der gesetzlichen Rentenversicherung nimmt nach den

Äußerungen von Sozialminister Hubertus Heil Form an. Die Aktienrente könnte noch

in diesem Jahr kommen. Zugleich bleiben die wirkungsvollsten, aber auch

schmerzhaftesten Stellschrauben Renteneintrittsalter, -niveau und -beiträge

unangetastet. Mit den Plänen für die private Vorsorge hält man sich noch

bedeckter. Von der privaten Pflichtvorsorge bis hin zum Riester-Relaunch -

ausschließen lässt sich nichts.