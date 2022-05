Der Analyst erwartet ein Kursziel von 227,01 € , was eine Steigerung von +4,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Der Rückversicherer habe in einem schwierigen Umfeld abgeliefert, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Kennziffern unterstrichen zudem die Bilanzstärke der Münchener./edh/mis

