Berlin (ots) -- Hohe Nachfrage nach Wohneigentum: Im Wahlkreis Solingen - Remscheid -Wuppertal II kommen 84 Bewerber auf eine Immobilie- Preise für Eigentumsimmobilien stärker gestiegen als die Preise fürMietimmobilien- Die Wahlkreise Köln II und Münster weisen die höchste Anzahl an Immobilien mitpositivem Energiekennwert aufMehr Investitionen in erneuerbare Energien bei Neu- und Umbauten, 100.000 neueWohnungen, die Schaffung von sozialem Wohnraum sowie Klimaneutralität zählen zuden zentralen Themen der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022. Kurz vor derWahl hat McMakler Research deshalb die aktuelle Situation am Wohnungsmarkt inden 64 Bundestagswahlkreisen* in Nordrhein-Westfalen genauer untersucht.Analysiert wurden die gegenwärtigen Immobilienpreise, die Preisentwicklung derletzten drei Jahre, das lokale Nachfrageverhalten sowie die Energiekennwerte vonHäusern und Wohnungen. Dabei zeigen die Ergebnisse: Insbesondere in dersüdwestlichen Region und in Münster sind die Immobilienpreise sehr hoch. Zudemweisen viele Wahlkreise eine enorm starke Nachfrage nach Wohneigentum auf. Sokommen im Wahlkreis Solingen - Remscheid - Wuppertal II bis zu 84 Bewerber aufeine Immobilie. Zudem gibt es viel Nachholbedarf hinsichtlich derEnergieeffizienz: Nur 15 % aller Immobilien in Nordrhein-Westfalen weisen denpositiven Energiekennwert A+, A oder B auf.Südwestliche Region rund um Köln und Düsseldorf mit den höchsten HauspreisenDie Wahlkreise Köln II und Düsseldorf I gehören zu den teuersten Regionen inNordrhein-Westfalen, wenn es um den Hauskauf geht. Das Preisniveau ist hier imDurchschnitt doppelt so hoch als im restlichen Bundesland. Wer sich im zweitenKölner Wahlbezirk ein Haus kaufen möchte, zahlt durchschnittlich 5.667 EUR/m²,gefolgt vom Wahlkreis Düsseldorf I, wo der Quadratmeterpreis bei 5.500 EUR/m²ebenfalls im sehr teuren Preissegment liegt.In den Wahlkreisen Düsseldorf II, Köln III, Bonn und Münster ist es hingegenschon deutlich erschwinglicher. Dennoch liegt der Preis für ein Haus immerhinnoch zwischen 4.100 bis 4.400 EUR/m². Im Ranking um die teuersten WahlkreiseNordrhein-Westfalens reihen sich auch die Wahlbezirke Köln I, Mettmann I,Leverkusen - Köln IV und Krefeld I-Neuss II ein. Wer hier ein Haus kaufenmöchte, zahlt im Durchschnitt zwischen 3.600 EUR/m² und 4.000 EUR/m². Zu den Top10 der teuersten Wahlkreis-Regionen gehört auch das nördlich-gelegene Münster.Ähnlich verhält es sich mit den Mietpreisen. Hierbei wird in Köln, Düsseldorf,Münster und Bonn am meisten für die Anmietung einer Wohnung bezahlt. DasPreisniveau liegt in diesen Wahlkreisen 50 % über dem durchschnittlichen