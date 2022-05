Ukraine-Krieg prägte österreichisch-bayerischen Wirtschaftsgipfel - WKÖ, vbw und WIFO luden angesichts einer neuen geopolitischen Ordnung zu Dialogforum

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Wien (ots) - Bei einer hochkarätig besetzten österreichisch-bayerischenKonferenz am 09. Mai 2022 initiierten die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ),die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sowie das ÖsterreichischeInstitut für Wirtschaftsforschung (WIFO) einen Nachbarschaftsdialog überwirtschaftspolitische Konsequenzen der neuen geopolitischen Ordnung in Europa."Als Volkswirtschaften mitten in Europa sind Bayern und Österreich gleichermaßenvom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und dessen unmittelbarenAuswirkungen betroffen. Umso wichtiger ist es, dass wir heute imnachbarschaftlichen Dialog gemeinsam Lösungen aufzeigen für dieHerausforderungen, vor die uns dieser Krieg stellt: Energieversorgung,Adaptierung der Energiesysteme, Produktions- und Lieferkettenprobleme sindebenso Top-Themen wie die Dämpfung der enorm belastenden Teuerungseffekte. DiePolitik muss jetzt ins Tun kommen, um effektive Entlastungsmaßnahmen rasch zudefinieren und umzusetzen. Deutschland setzt dabei auf einen Krisenstab mitsozialpartnerschaftlicher Beteiligung, hier kann Österreich sich ein Beispielnehmen. Denn dort wie da geht es um effektive und rasche Entlastungsmaßnahmenfür Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger - und um die Sicherung derZukunftsfähigkeit des Standortes", sagte WKÖ-Präsident Harald Mahrer bei derEröffnung der Konferenz in der Wirtschaftskammer in Wien."Bayern und Österreich verbindet nicht nur eine gemeinsame Lebensart, sondernwir pflegen auch seit langem enge und tiefe Wirtschaftsbeziehungen. Mit einemHandelsvolumen von 33 Milliarden Euro ist Österreich nach China Bayernszweitwichtigster Handelspartner. Die Wertschöpfungsketten bayerischer undösterreichischer Unternehmen sind, z. B. in der Automobilindustrie, engstensverzahnt. Ebenso sind Arbeitsmärkte und Infrastrukturen auf das Engsteverbunden. Wir haben optimale Bedingungen, um die bayerisch-österreichischenBeziehungen weiter zu intensivieren: Rund ein Viertel der bayerischenLandesgrenze grenzt an Österreich und die grenzüberschreitenden Infrastrukturensind gut ausgebaut. Uns verbinden aber nicht nur Geografie und Infrastruktur,sondern auch die gleichen Überzeugungen und Werte. Mit Blick auf die niedagewesenen Herausforderungen gilt es, unsere Interessen gemeinsam iminternationalen Umfeld und innerhalb der EU zu behaupten", erklärte vbwPräsident Wolfram Hatz."Als Nachbarn bilden Bayern und Österreich nicht nur besonders verflochteneWirtschaftsräume, sie stehen auch vor gemeinsamen Herausforderungen", soWIFO-Direktor Gabriel Felbermayr. "Gerade angesichts des russischenAngriffskriegs auf die Ukraine ist es besonders wichtig, abgestimmte Antworten