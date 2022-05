Threema baut Vertrieb im spanischen Sprachraum aus (FOTO)

Schweiz, Pfäffikon (SZ) (ots) - Der weltweit meistverkaufte sichere Instant

Messenger, Threema, verstärkt seinen Vertrieb in Spanien sowie im

spanischsprachigen Mittel- und Südamerika für seine Business-Lösung Threema

Work. Das Sales-Team wurde um mehrere spanische Muttersprachler verstärkt, und

die Webseite ist jetzt auch in spanischer Sprache verfügbar:

https://threema.ch/es/work . Die App steht schon seit geraumer Zeit auch in

Spanisch, Baskisch und Katalanisch zur Verfügung.



"Wir erleben in letzter Zeit eine deutlich steigende Nachfrage aus dem

spanischsprachigen Raum für unsere Business-Lösung Threema Work", sagte der CEO

von Threema, Martin Blatter. "Offenbar haben auch im spanischen Sprachraum immer

mehr Unternehmen das Bedürfnis, sicher und datenschutzkonform zu kommunizieren,

um so ihre Informationen sowie Geschäftsgeheimnisse zu schützen".