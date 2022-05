NTT DATA Business Solutions AG erhält den SAP® Pinnacle Award 2022 und ist Finalist in mehreren Kategorien (FOTO)

Bielefeld (ots) - Die NTT DATA Business Solutions AG hat heute bekannt gegeben,

dass sie für ihre herausragenden Leistungen als SAP-Partner mit dem SAP®

Pinnacle Award 2022 in den Kategorien "Sales Excellence - Cross Segment" und

"Sales Excellence - Midmarket" ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus wurde NTT

DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) als Finalist für den

SAP Pinnacle Award 2022 in den Kategorien "Demand Generation" und "Delivery

Excellence" nominiert. Die Gewinner und Finalisten der SAP Pinnacle Awards 2022

wurden in 22 Kategorien auf Basis von Empfehlungen der SAP, Kundenfeedback und

Leistungsindikatoren ausgewählt.



"Mit den SAP Pinnacle Awards würdigen wir leistungsstarke Partner, die Kunden

mit außerordentlich großem Erfolg geholfen haben, mehr zu erreichen", erläutert

Christian Klein, CEO der SAP SE. "Die Gewinner wurden ausgewählt, weil sie sich

in besonderem Maße für die Wertschöpfung beim Kunden, exponentielles Wachstum

und Vereinfachung eingesetzt haben. Gemeinsam unterstützen wir unsere Kunden auf

ihrem Weg, intelligente und nachhaltige Unternehmen zu werden."