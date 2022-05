'Stern'-Chefredakteur Florian Gless hört auf - Schmitz übernimmt

KÖLN/HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern"-Chefredakteur Florian Gless verlässt das Nachrichtenmagazin. Seit Anfang 2019 hatte er die Position inne. Gless verlasse RTL Deutschland "auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen, um sich neuen Aufgaben zu widmen", teilte das Medienhaus am Dienstag in Köln mit. Gless bildete mit Anna-Beeke Gretemeier eine Chefredakteurs-Doppelspitze. Die Journalistin werde nach Mutterschutz und Elternzeit auf ihre Position zurückkehren.

Neuer Vorsitzender der "Stern"-Chefredaktion wird Gregor Peter Schmitz. Er war zuvor Chefredakteur der bayerischen Tageszeitung "Augsburger Allgemeine". In den vergangenen Wochen hatte es Spekulationen um den Wechsel an der "Stern"-Spitze gegeben, darüber hatte der Branchendienst "Meedia" berichtet.