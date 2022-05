VC-Geschäftsklima bricht ein - hohe Unsicherheit durch Zinswende und Krieg

- Beurteilung der aktuellen Geschäftslage bleibt trotz Einbruch knapp im grünen

Bereich, Geschäftserwartungen nur noch durchschnittlich

- Konjunkturklima stürzt ab, Beurteilungen von Fundraisingklima und Zinsniveau

mit starken Rückgängen

- Beurteilung der Einstiegsbewertungen steigt zweistellig



Zwei Jahre nach dem Corona-Schock knickt das Geschäftsklima auf dem deutschen

Venture Capital-Markt im 1. Quartal 2022 erneut ein. Das German Venture Capital

Barometer fällt um 35 Zähler auf 7,2 Saldenpunkte. Die Hauptgründe dafür dürften

die sich inflationsbedingt verschärfende Zinswende sowie die kriegsbedingt

gestiegene wirtschaftliche Unsicherheit sein. Der Indikator für die

Geschäftslage sinkt auf 12,8 Saldenpunkte (-33,0), der Indikator für die

Geschäftserwartung verliert 37 Zähler auf 1,7 Saldenpunkte. Die aktuelle

Entwicklung unterscheidet sich allerdings vom coronabedingten Rückgang des

Geschäftsklimas 2020 in zwei wesentlichen Punkten: Erstens erfolgt der Rückgang

von einem rekordhohen Niveau und zweitens ist der Einbruch nur etwa halb so hoch

wie damals.