Anlass der Studie: Erststudie

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.05.2022

Kursziel: 23,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Zeit für einen Tapetenwechsel im Depot



A.S. Création ist ein in Europa führender Hersteller von Tapeten mit ergänzendem Handelsgeschäft von Dekorationsstoffen. Im Kerngeschäftsfeld Tapeten (>90% vom Umsatz) hat sich das Unternehmen mit Eigenmarken (u.a. "A.S. Création", "livingwalls") und Lizenzmarken (u.a. "Versace", "Karl Lagerfeld") als einer der technologisch führenden Hersteller mit hoher Innovationskompetenz hinsichtlich Design, Vertrieb und auch Produktion etabliert.



Der Erfolg dieser Differenzierungsmerkmale spiegelt sich in der Entwicklung des Marktanteils in Deutschland wider. Diesen konnte A.S. Création seit 2018 von 34% sukzessive auf nunmehr fast 38% ausbauen. Dabei scheint sich mit Blick auf den für das Unternehmen relevanten Markt (primär Europa) das Bild nach einer jahrelang rückläufigen Entwicklung (CAGR 2011-2020: -3,4%) nun wieder aufzuhellen (CAGR 2018-2020: +2,3%). Für weiteren Rückenwind dürfte die zunehmende Rückbesinnung auf ein wohnliches Zuhause (sog. Cocooning) sorgen. Damit einhergehend soll der europäische Markt für Wandverkleidungen bis 2026 um durchschnittlich 4,3% p.a. wachsen.

Allerdings werden die guten Perspektiven für A.S. Création aktuell durch den Krieg in der Ukraine eingetrübt. Die Nachfrage in Osteuropa (Umsatzanteil 14%) könnte temporär deutlich negativ beeinflusst werden. Zudem rechnen wir mit einer schwächeren Bruttomarge, da die gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise die Profitabilität belasten. Inwiefern die Auswirkungen durch den Krieg auch das sonstige EU-Geschäft durch z.B. sinkende Konsumausgaben beeinflussen, ist noch unklar. Wir gehen derzeit von einem Übergangsjahr 2022 aus und rechnen ab 2023 mit einer Rückkehr auf den Wachstumspfad.



In den nächsten Jahren sprechen für uns dann vor allem eine verbesserte Konsumlaune sowie ein positives Umfeld für Immobilieninvestitionen (inkl. Renovierungsarbeiten) für Wachstum im Tapetenmarkt. Da sich A.S. Création u.E. vor allem durch ein vielfältiges Produktspektrum sowie innovative und adressatengerechte Vertriebsaktivitäten auszeichnet, sollte es dem Unternehmen gelingen, die jüngst umgesetzten bzw. angekündigten Preiserhöhungen nachhaltig zu verteidigen.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 23,00 Euro