Wellbeing Digital Sciences wird Gründungssponsor des Netzwerks Women in Psychedelics

Vancouver, British Columbia, 10. Mai 2022 - Wellbeing Digital Sciences Inc. („Wellbeing“ oder das „Unternehmen“) (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (FWB: SQ2), ein evidenzbasiertes Unternehmen im Bereich der psychischen Gesundheitsversorgung, das sich auf die Entwicklung und Implementierung innovativer klinischer Lösungen, einschließlich psychedelischer Medizin und digitaler Therapeutika, konzentriert, die durch klinische Forschung unterstützt werden, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Gründungssponsor des Netzwerks Women in Psychedelics („WIP“) geworden ist. Sowohl Wellbeing als auch seine Tochtergesellschaft, KGK Science Inc. („KGK“), sind Gründungssponsoren von WIP unter der Leitung von Najla Guthrie. Ziel der Gründung von WIP war es, Frauen jeder Disziplin in der Psychedelika-Branche zusammenzubringen und eine Community auf der Basis von Bildung, Unterstützung, Wachstum und Erfahrung aufzubauen. Weitere Informationen über WIP sind auf dessen Website unter der folgenden URL zu finden: https://womeninpsychedelicsnetwork.com/.

Mit der Errichtung von WIP soll im Bereich Psychedelika langfristig Einfluss genommen werden, indem eine vielfältige Gruppe von Frauen in diesem Bereich zusammengebracht und im Hinblick auf deren Entwicklungen, Leistungen und Herausforderungen ein Sprachrohr für alle Frauen geschaffen wird. Die GründerInnen von WIP sind davon überzeugt, dass Informationsaustausch, Know-how und Zusammenarbeit einige der zahlreichen Aspekte sind, welche die Frauen, die der medizinischen Psychedelika-Branche angehören, unterstützen und vertreten. Obwohl sich die Zeiten ändern und Frauen in allen Bereichen zu Recht beginnen, Anerkennung und Wertschätzung zu erhalten, ist die Bildung von WIP dazu angetan, brillante Frauen zusammenzubringen und sie in der Psychedelika-Branche zu vertreten. WIP ist bestrebt, Vertreterinnen des Gesundheitswesens, Wissenschaftlerinnen und Unternehmensleiterinnen zu rekrutieren und sich um Sponsoring seitens Unternehmen zu kümmern, die möglicherweise nicht von Frauen geleitet werden, aber WIP unterstützen.

Najla Guthrie, Chief Executive Officer von Wellbeing und inzwischen Gründerin von WIP, ist es ein großer Wunsch, als Mentorin und Leiterin sowie als Verfechterin von psychedelischen Präparaten als Arzneimittel für psychische Gesundheit zu agieren. Frau Guthrie spielte eine wichtige Rolle beim Ausbau von KGK zu einem führenden nordamerikanischen Auftragsforschungsunternehmen, das hochwertige klinische Studien mit einem Fokus auf aufstrebende Psychedelika-Sektoren anbietet. Sie hat mehr als 50 Publikationen veröffentlicht, die Peer-Reviews unterzogen wurden, und mehrere Präsentationen auf nationaler internationaler Ebene abgehalten. Najla ist außerdem President und Chief Executive Officer von KGK und wird derzeit in der Nahrungsergänzungsmittel-Branche als weltweit führend anerkannt und als begehrte Gesprächspartnerin nachgefragt. Sie unternimmt ferner Lobbyarbeit für das Voranbringen politischer Veränderungen in der Nahrungsergänzungsmittel- und der Cannabis-Branche.

Stellungnahme der Geschäftsleitung

„Ich freue mich sehr für WIP und die Wertschätzung, die dies sicherlich für die Frauen und die Branche mit sich bringen wird. Als Gründerin fühle ich mich geehrt, eine so wunderbare Gruppe zu leiten, die Frauen unterstützt und das Wachstum in der Psychedelika- und der Forschungsgemeinschaft fördert. Die Frauen in dieser Branche haben so viel zu bieten, und ich bin zuversichtlich, dass WIP eine offene, bildungsfreundliche und kooperative Atmosphäre für Frauen rund um den Globus fördern wird, in welcher sich Frauen austauschen und Neues schaffen können“, sagte Najla Guthrie, CEO von Wellbeing. „Das Hauptziel des Managementteams von Wellbeing ist es, die psychische Gesundheit zu verbessern und innovative Lösungen zu entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass WIP dazu beitragen wird, dass dies auch in der Branche stattfindet“, so Frau Guthrie weiter.

Aktien als Zahlung für Berater

Das Unternehmen meldet ferner, dass es 5.000.000 Stammaktien (die „Aktien“) für einen unabhängigen Beauftragten zu einem angenommenen Preis von $ 0,25 pro Aktie für die Identifizierung, Verhandlung und strategische Beratung hinsichtlich von Joint Ventures, Partnerschaften und Akquisitionsmöglichkeiten von Kliniken ausgegeben hat. Die Aktien unterliegen in Übereinstimmung mit dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Gewährung von RSU

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass sein Board of Directors gemäß dem RSU-Plan des Unternehmens die Gewährung von insgesamt 210.000 Restricted Share Units (die „RSU“) an ein verbundenes Unternehmen eines unabhängigen Beraters genehmigt hat. Die RSU werden unmittelbar am Ausgabedatum zugeteilt, und jede RSU berechtigt den Inhaber zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens im Tausch.

ÜBER KGK SCIENCE

Die im Jahr 1997 gegründete Firma KGK ist eine führende nordamerikanische Auftragsforschungsorganisation mit Sitz in London (Ontario), die in erster Linie qualitativ hochwertige klinische Forschungsstudien mit Schwerpunkt auf Nutrazeutika und aufstrebenden Gesundheitsprodukten durchführt. Die Organisation hat bereits Hunderte von Unternehmen mit maßgeschneiderten klinischen Studien und Strategien zur Wahrung von Rechtsansprüchen erfolgreich dabei unterstützt, ihre Produkte international zu vermarkten. Zum Leistungsangebot von KGK zählen auch die fachkundige Unterstützung bei Behördenverfahren und bei der Einhaltung von Vorschriften, die Rekrutierung von Studienprobanden, sowie Forschungsunterstützungs- und Beratungsleistungen. Das Unternehmen hat bis dato rund 150 Publikationen veröffentlicht, über 400 klinische Studien zu mehr als 40 Indikationen durchgeführt, eine Datenbank mit 25.000 Studienteilnehmern aufgebaut und 10 Millionen Datenpunkte erfasst.

Über Wellbeing Digital Sciences

Wellbeing Digital Sciences Inc. ist ein evidenzbasiertes Unternehmen im Bereich der psychischen Gesundheit, das sich auf die Entwicklung und Implementierung innovativer klinischer Lösungen, einschließlich Psychedelika und digitaler Therapeutika, konzentriert und sich auf klinische Forschung stützt. Sein Ziel wird von einem Netzwerk nordamerikanischer Kliniken unterstützt, die Patienten zukunftsweisende Therapien und andere Behandlungsformen anbieten, sowie durch ein Auftragsforschungsinstitut, das Kunden, die Arzneimittel entwickeln, Dienstleistungen im Bereich klinischer Studien anbietet. Im Wesentlichen ist die Aufgabe des Unternehmens, bahnbrechende Behandlungen zugänglicher zu machen und Patienten transformative Erfahrungen zu bieten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Nick Kuzyk, Anlegerservice

Tel: 1-844-746-6351

E-Mail: ir@wellbeingdigital.co

Web: www.wellbeingdigital.co

Twitter: @Wellbeing_IR

Kirsten Krose, President

SWON Public Affairs

Tel: 613-558-9210

E-Mail: Kirsten@swonpublicaffairs.com

