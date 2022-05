Seite 2 ► Seite 1 von 3

Raleigh-Durham, NC (ots) - // Mit der Markteinführung können Kund:innen ihredigitale Transformation in der Cloud beschleunigenAvaya (https://www.avaya.com/de/) (NYSE: AVYA), ein weltweit führender Anbietervon Kommunikations- und Contact-Center-Lösungen, und Microsoft Corp. erweiternihre globale Partnerschaft. Das Avaya OneCloud(TM)-Portfolio wird zukünftig mitMicrosoft Azure verbunden sein. Die Lösung bietet Unternehmen mehrMöglichkeiten, ihre Produktivität zu steigern und Kundenbindung zuverlässig,agil und skalierbar zu gestalten. Avaya OneCloud(TM) Contact Center as a Service(https://www.avaya.com/de/produkte/ccaas/) (CCaaS) steht Kund:innen bereits viaAzure zur Verfügung. Nun ist auch das restliche Produktangebot(https://www.avaya.com/de/onecloud/) verfügbar für hybride, öffentliche undprivate Cloud-Umgebungen."Unsere strategische Partnerschaft mit Microsoft ist ein wichtiger Meilensteinunserer fortschreitenden Umstellung auf ein Cloud-Geschäftsmodell", erklärtDavid Austin, Senior Vice President, Strategy and Alliances, Avaya. "Dieweltweite Präsenz von Microsoft trägt dazu bei, dass unsere gemeinsamenKund:innen Avaya OneCloud-Lösungen schnell, flexibel und kostengünstig in derCloud-Umgebung ihrer Wahl einsetzen können. Dies ist eine enorme Chance fürKund:innen, ihre Reise in die Cloud zu beschleunigen - und eine enorme Chancefür Avaya, dank der großen Reichweite unseres zuverlässigen Partners Microsoftnoch mehr Menschen weltweit von unseren Lösungen zu überzeugen.""Viele unserer größten Kund:innen setzen Avaya-Kommunikationslösungenstandardisiert ein. Das Angebot von Avaya OneCloud via Microsoft Azure gibtihnen nun eine zusätzliche Möglichkeit, von ihren Investitionen zu profitierenund gleichzeitig ihre Cloud-Migration zu beschleunigen", ergänzt Casey McGee,Vice President, Global ISV Partner Sales, Microsoft. "Gemeinsam arbeiten wirdaran, Kund:innen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, ihre Unternehmenumzustrukturieren, die digitale Transformation voranzutreiben und Initiativenzur Workload-Migration schneller umzusetzen. Dies ist eine große Chance,insbesondere für Microsoft-Kund:innen, die immer mehr Workloads auf Azureverlagern."Avaya OneCloud ist eine KI-gestützte Kollaborationsplattform, dank derUnternehmen Kund:innen- und Mitarbeitererlebnisse stetig optimieren können -auch in einer Welt, in der sich die Anforderungen von Kunden und Mitarbeitendenständig ändern. Unternehmen können schneller neue Abläufe und Funktionen für