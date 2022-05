Innovations-Highlights für 2022 von K2 Systems / Zuverlässige Lösungen für die Befestigung von Photovoltaikanlagen

Mit monatlichen Auslieferungen von über 400 MW und einer erhöhtenProduktionskapazität behauptet K2 seine Position als einer der weltweitführenden Hersteller von PV-Montagesystemen.Die Herausforderungen und Chancen für die Branche sind groß, und wir sindgefordert, sie zu erfüllen. Dies erfordert starke Verbindungen, auch zwischenden Herstellern, um die Bedürfnisse der Kunden deutlich zu erkennen und zuerfüllen.Innovationen und Neuheiten im Bereich FlachdachAllrounder Dome 6Das Dome 6 System mit seinen Varianten deckt die Anforderungen für dieunterschiedlichsten Flachdächer ab. Ob als dachparalleles 0° System, als 10°oder 15° aufgeständertes System, ob mit oder ohne Festanbindung, ob mit oderohne Absturzsicherung, ob mit Eck- oder Viertelklemmung - die verschiedenenVarianten besitzen dieselben Komponenten und ermöglichen dem Installateur eineschnelle, einfache, wiederkehrende und flexible Montage. Das heißt dieunterschiedlichsten PV- Module können mit dem Dome 6 System verbaut werden.Und das Auflagepad Mat S als Zwischenlage zwischen Dach und Montageschiene istmit einer zusätzlichen innovativen Beschichtung komplettiert worden undeliminiert nahezu vollkommen die Weichmacherwanderung.Flexible Aufständerungen mit TiltUp Vento und GreenRoof VentoDas TiltUp Vento System ist für 20°, 25° und 30° Neigung ausgelegt und bietetmaximale Flexibilität. Es zeichnet sich durch wenige Bauteile, flexibleMöglichkeiten der Modulanordnung, Klemmmöglichkeiten an der kurzen oder langenSeite für größere Module und durch Ballastierungsmöglichkeiten fürBetonfundamente oder direkt mit Betonankern aus. Das TiltUp Vento eignet sichbesonders für den Einsatz in Regionen mit hohen Windlasten, ist seit Kurzemverfügbar und kann in K2 Base geplant werden. Es wurde bereits bei Projekten inSpanien, Italien und Deutschland installiert.Das neue GreenRoof Vento von K2 ist ein ähnlich konzipiertes Produkt, das jedoch

Renningen (ots) - K2 Systems (https://k2-systems.com/) verbindet Stärken. Ein starkes Line-Up an neuen Produkten, smarten digitalen Services und synergetischen Verbindungen präsentiert K2 in diesem Jahr auf der Solarkonferenz "The smarter E" in München. Im neuen Erscheinungsbild und mit zwei Ständen (A6.380 und A6.190) präsentiert K2 nicht nur neue, flexiblere Montagesysteme (https://k2-systems.com/produktloesungen/) und zusätzliche Komponenten, sondern auch eine Reihe erweiterter digitaler Dienstleistungen (https://k2-systems.com/digitale-services/) und interaktiver Plattformen, die PV-Fachleuten sowohl auf der Baustelle als auch außerhalb mehr Nutzen bieten sollen.

