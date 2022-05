Ein Blick auf den Kursverlauf seit Anfang 2019 zeigt im laufenden Abwärtstrend dabei deutliche Bremsspuren, um 40,00 Euro stoppte die Abwärtsbewegung. Seither bastelt das Wertpapier an einer Trendwende, die immer weiter zu gelingen scheint. Greifbare Long-Signale ergeben sich jedoch erst nach einem Ausbruch über dem seit 2015 bestehenden Abwärtstrend.

2021‘er Hochs stützen

Gelingt es an den Verlaufshochs aus 2021 eine Stabilisierung herbeizuführen und demnächst mindestens über 67,50 Euro zuzulegen, könnte endlich der laufende Abwärtstrend beendet werden, anschließende Kursgewinne an 73,63 und 78,34 Euro wären bei Bayer die Folge. Hierfür sollten Investoren jedoch einige Monate einplanen, wenn nicht Jahre. Zumindest die fundamentalen Daten geben das jetzt zunehmend her. Ein bärisches Szenario würde sich dagegen unterhalb von grob 44,00 Euro für die Aktie einstellen, zeitnahe Abschläge auf die Jahrestiefs aus 2020 bei 39,91 Euro kämen dann auf Anleger zu.

Bayer AG (Wochenchart in Euro) Tendenz: