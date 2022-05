(PLX AI) – Peloton Q3 revenue USD 964 million vs. estimate USD 973 million.Q3 adjusted EBITDA USD -194 million vs. estimate USD -132 millionOutlook Q4 revenue USD 675-700 million; consensus was USD 822 millionOutlook Q4 adjusted EBITDA USD -120 to …

Peloton Q3 Earnings, Q4 Outlook Both Significantly Below Consensus

