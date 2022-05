Sulzbach (Taunus) (ots) - Stetige Reduzierung des Einsatzes von

Mikroplastikpartikeln, Einsparungen von rund 300 Tonnen neuen Kunststoffs,

klimaneutrale und vegane Produktlinien sowie Ausweitung der Zusammenarbeit mit

starken Klimaschutzpartnern - das Kosmetikunternehmen cosnova Beauty verfolgt

einen hochambitionierten Nachhaltigkeitskurs. Ein weiterer wichtiger Meilenstein

konnte kürzlich erreicht werden: Der internationale Beauty-Player aus dem

hessischen Sulzbach ist jetzt klimaneutral.



Das Kosmetikunternehmen cosnova ist seinem Ziel des größtmöglichen Klimaschutzes

einen wichtigen Schritt nähergekommen: Seit dem 1. Januar 2022 ist das

Familienunternehmen klimaneutral. Anfang Februar hat sich der europäische

Mengenmarktführer für dekorative Kosmetik für ein Kompensationsprojekt aus dem

Portfolio seines langjährigen Klimaschutzberaters ClimatePartner entschieden:

Das Windpark-Projekt im indischen Jangi ist nach internationalen Standards und

TÜV Nord Cert zertifiziert. "In unserem ständigen Bestreben, den gesamten

Treibhausgasausstoß des Unternehmens zu reduzieren, ist dies eine wichtige

Entscheidung gewesen", sagt Maximilian Peters, Expert Corporate Responsibility

bei cosnova.





Der Kosmetikhersteller beteiligt sich bereits seit langem an einigen humanitärenProjekten in Indien. "Klimaschutzprojekte wie der Windenergiepark wirken aufdreifache Weise", so Peters. "Erstens garantieren sie die wirtschaftlichnotwendige Stromversorgung vor Ort. Zweitens spart Windenergie nachweislichTreibhausgasemissionen ein, denn sie ersetzen andere, fossile Energieträger."Und drittens: "Unternehmen, die sich an Kompensationsprojekten beteiligen,leisten damit einen Beitrag zum Erreichen der Ziele aus dem Pariser Abkommen,also zur Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad."Dabei hat Transparenz für das Unternehmen die höchste Priorität. SämtlicheCO2-Emissionen - von der Büroheizung bis zu Produktion, Verpackung und Transportaller Produkte - werden jährlich berechnet und immer weiter reduziert. Durch dasClimatePartner-Label können die Kund*innen nachvollziehen, wie und wo derCO2-Ausgleich stattfindet. Das Jangi-Windpark-Projekt hat einKompensationsvolumen von insgesamt 110.000 Tonnen CO2, wovon cosnova 75.000Tonnen übernimmt und somit der größte Projektpartner ist. Zum Vergleich: DieHerstellung eines Lipgloss, Nagellacks oder einer Mascara emittiert zwischen 13und 22 Gramm CO2. Auf die 13-Gramm-Beautyprodukte berechnet, beträgt dieKompensation circa 576,9 Millionen Stück."Dieses neue Projekt in Indien nutzen wir als Ausgangspunkt, um zu zeigen, wiewichtig uns Klimaschutz ist, und arbeiten weiter daran, immer besser undnachhaltiger zu werden", betont Maximilian Peters. Letzteres mit deutlichemErfolg: 2021 erreichte cosnova einige bedeutende Etappenziele auf seinemehrgeizigen Nachhaltigkeitskurs. Neben dem Verzicht auf Mikroplastik bei allenneu entwickelten Produkten, der Verwendung nachhaltiger Rohstoffe , recycelterMaterialien und veganer Inhaltsstoffe, sparte der Kosmetikhersteller rund 300Tonnen Kunststoff im Vergleich zum Vorjahr. Fokusfelder auf diesem Kurs werdenhier vor allem der vermehrte Einsatz von Rezyklaten sowie eine generellklimafreundlichere Gestaltung der Verpackungen, eine Reduzierung besondersklimaschädlicher Warentransportmittel, eine noch stärkere Fokussierung aufeuropäische Lieferanten als auch innovative Mobilitätskonzepte für alleMitarbeitenden sein."Als Zeichen unseres Anspruchs haben wir uns im April 2021 zudem der ScienceBased Tagets Initiative (SBTi) angeschlossen", so Peters. Auf Basis derSBTi-Kriterien sowie in Zusammenarbeit mit ClimatePartner entwickelt cosnova bisEnde des Jahres eine wissenschaftsbasierte Klimastrategie. Das Windpark-Projektsei erst der Anfang, so Maximilian Peters. "Unsere Bestrebungen, ein vollständignachhaltiges Unternehmen zu werden, war und wird immer Teil unsererUnternehmens-DNA sein."ÜBER COSNOVA BEAUTYcosnova Beauty mit Headquarter in Sulzbach/Deutschland wird von denGeschäftsführern Mathias Delor, Javier González, Gesine Hild, Dirk Lauber,Christina Oster-Daum, Hilko Prahl und Yvonne Wutzler geführt. Zum Ende desGeschäftsjahres 2020 beschäftigte cosnova Beauty weltweit rund 650Mitarbeiter*innen. Die Kosmetikmarken essence und CATRICE werden mittlerweile inüber 80 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, im Mittleren und Nahen Osten,in Asien, Ozeanien sowie in Afrika vertrieben. Zu den Kunden des Unternehmenszählen Drogeriemärkte, der Lebensmittelhandel, Kauf- und Warenhäuser,Parfümerien, Fashion-Ketten sowie diverse Online-Handelspartner. Darüber hinaussind essence und CATRICE auch mit jeweils eigenen Online-Shops vertreten.Pressekontakt:Faktor 3 AGPressekontakt: Julia Ricarda MüllerEmail: mailto:j.mueller@faktor3.dePhone: +49 (040) 67 94 46-6162Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129219/5218104OTS: cosnova GmbH