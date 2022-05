New Work beim 9. Cloud Unternehmertag in Bonn (FOTO)

Bonn (ots) - Im Kameha Grand Bonn fand erstmals nach Pandemiebeginn wieder das

größte Event für Digitalisierung in Präsenz statt.



Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause fand der Cloud Unternehmertag (

http://www.cut2022.de ) der Scopevisio Unternehmensgruppe am 4. Mai 2022

erstmals wieder in Präsenz statt. Rund 600 Unternehmer:innen waren nach Bonn

gekommen, um über die digitale Zukunft der Arbeitswelt und den Wandel der

Unternehmenskultur zu diskutieren. Das Motto der Veranstaltung lautete in diesem

Jahr "New Work - Erfolgreiche Unternehmensführung nach der Pandemie".



Wichtige Impulse dazu lieferten der Arzt, Comedian und Erfolgsautor Prof. Dr.

Eckart von Hirschhausen und der ehemalige FIFA-Schiedsrichter und Fußballexperte

Urs Meier, die mit Witz, Authentizität und Schlagfertigkeit das Publikum

begeisterten. Insgesamt 25 Vorträge rund um das Thema Digitalisierung und New

Work boten an diesem Tag eine vielfältige Auswahl für unterschiedliche Branchen,

wie zum Beispiel für den Dienstleistungssektor, die Hotellerie oder das

Gesundheitswesen. Die lebhaften Gespräche und das intensive Networking in der

Ausstellungshalle des Kameha Grand zeigten, dass nach einer langen Zeit ohne

Präsenzveranstaltungen der Wunsch nach persönlichem Austausch groß war.