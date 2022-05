Ulrich Maly ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA (FOTO)

München (ots) - Turnusgemäßer Wechsel im Aufsichtsrat der Thüga Holding:

Nürnbergs ehemaliger Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly übernimmt den Vorsitz des

Aufsichtsrats.



Maly, der bereits seit der Rekommunalisierung der Thüga im Dezember 2009 dem

Aufsichtsrat des Stadtwerkeverbunds angehört, sieht im Vorsitz sowohl eine

Herausforderung als auch eine Herzensangelegenheit: "Die Energiewirtschaft steht

nicht zuletzt aufgrund des Ukrainekriegs vor großen Herausforderungen und unter

enormem Veränderungsdruck. Die Thüga unterstützt die kommunalen und regionalen

Energie- und Wasserversorgungsunternehmen tatkräftig bei der Bewältigung der

notwendigen Transformation und gibt ihnen eine hörbare Stimme in der Debatte mit

der deutschen und europäischen Energiepolitik."





Ulrich Maly, der von 2002 bis 2020 Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg war undEhrenmitglied des Deutschen Städtetags ist, war eine treibende Kraft bei dererfolgreichen Rekommunalisierung der Thüga im Jahr 2009 und hat denStadtwerkeverbund seitdem konstruktiv begleitet. Er ist das dienstältesteAufsichtsratsmitglied der Thüga Holding aus dem Kreis der Anteilseigner.Michael Riechel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Thüga Holding und desVorstands der Thüga Aktiengesellschaft erklärt: "Ich freue mich sehr, mit UlrichMaly einen erfahrenen Partner in allen Fragen rund um die kommunaleDaseinsvorsorge an der Spitze des Aufsichtsrats zu haben. Gemeinsam werden wirdie Rolle der Thüga als strategische Allianz und gewichtige Stimme derkommunalen und regionalen Energieversorger weiter stärken. Gleichzeitig möchteich mich bei seinem Vorgänger als Aufsichtsratsvorsitzender, Ralf Claus, für diekonstruktive Zusammenarbeit sehr herzlich bedanken."Auf der Hauptversammlung der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA am 2. Mai 2022 wurdeturnusmäßig der neue Aufsichtsrat gewählt. Dem 12-köpfigen Aufsichtsrat gehörenacht Vertreter der Anteilseigner:innen sowie vier Arbeitnehmervertreter:innenan.Aufsichtsrat der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA:Maly, Dr. Ulrich (Oberbürgermeister a. D. der Stadt Nürnberg, Vorsitzender)Claus, Ralf (Oberbürgermeister der Stadt Ingelheim, 1. stellvertretenderVorsitzender)Bauta, Michael* (freigestellter Betriebsratsvorsitzender bei der ThügaAktiengesellschaft, 2. stellvertretender Vorsitzender)Feldmann, Peter (Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main)Grass, Dr. Kerstin* (Ingenieurin im Kompetenzteam Netzstrategie bei der ThügaAktiengesellschaft)Heun, Martin (Sprecher der Geschäftsführung der RhönEnergie Fulda GmbH)Laubmann, Bernd* (Projektleiter Breitband/Dienstleistungen bei der ThügaSmartService GmbH)Mende, Gert-Uwe (Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden)Ohe, Dr. Axel von der (Stadtkämmerer der Landeshauptstadt Hannover)Riedel, Harald (Finanzreferent der Stadt Nürnberg)Ritschel, Anja (Dezernentin für Wirtschaft und Umwelt der LandeshauptstadtHannover)Teubert, Frank* (Dispatcher bei Thüga Energienetze GmbH)*Arbeitnehmervertreter:innen