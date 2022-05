Umsatz und EBITDA aus 2021 sowie der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr liegen über den zuletzt kommunizierten Eckwerten

Netfonds hat jüngst die finalen Zahlen 2021 publiziert und das vorläufige Ergebnis übertroffen. Der nochmals erhöhte Ausblick auf 2022 in einem äußerst herausfordernden Marktumfeld bestärkt unsere positive Sicht auf den Investment Case.



[Tabelle]



Deutlicher Ergebnisanstieg ermöglicht höhere Dividende: Das um den Immobilien-Spin-off bereinigte EBITDA (Buchgewinn: 7,8 Mio. Euro) übertraf den vorl. Wert aufgrund höherer Provisionsumsätze um 0,3 Mio. Euro und stieg im Jahresvergleich überproportional um 86,9% yoy. Das operative EBIT lag in 2021 mit 3,9 Mio. Euro hingegen unter unserer bisherigen Erwartung von 5,0 Mio. Euro. Jedoch ist dies ausschließlich auf nicht cash-wirksame Abschreibungen zurückzuführen. Auch künftig werden die Abschreibungen die CAPEX übersteigen, da Netfonds seinen bilanziellen Goodwill (derzeit 10,8 Mio. Euro; 15,2% der Bilanzsumme) gemäß HGB über eine 10-jährige Nutzungsdauer abschreiben muss. Die Dividende soll auf 0,25 Euro je Aktie erhöht werden (Rendite: 0,6%; Vorjahr: 0,16 Euro).



Erhöhte Prognose 2022 unterstreicht Skaleneffekte: Ende Februar publizierte Netfonds im Earnings Call einen ersten Ausblick auf das laufende Jahr. Wir hielten diesen für zu konservativ und positionierten uns beim EBITDA leicht über der Prognosespanne. Das Unternehmen blickt trotz sämtlicher Widrigkeiten nun optimistischer auf die operative Lage:

[Tabelle]



Der avisierte Margenanstieg ist u.E. vor allem auf die Transformation der Plattform-Kunden in höhermargige Geschäftsbereiche wie der Hamburger Vermögen zurückzuführen. Auf die Assets under Management (AuM) entfällt nach einem sukzessiven Anstieg in den letzten Jahren bereits 12,6% des Investmentbestands. Laut Vorstand könnte diese Quote langfristig auf 30 bis 50% wachsen und damit zu einem erheblichen Profitabilitätsanstieg beitragen.



Fazit: Nach starken Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 verdeutlichen die angehobenen Bottom-Line-Prognosen für das laufende Jahr die attraktiven Skaleneffekte der Finanz- und Versicherungsplattform. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel.







