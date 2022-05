JEFFERIES stuft Wacker Neuson auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Resultate des Baumaschinenherstellers seien insgesamt durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Einem starken Umsatzwachstum stünden schwächere Margen gegenüber./edh/ajx



