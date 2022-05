Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Portofino Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Portofino Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.

Das Konzessionsgebiet Allison Lake umfasst nun 7 Claims (113 Parzellen) mit 2.286 Hektar (ha) Grundfläche und befindet sich 100 Kilometer (km) östlich der Stadt Red Lake im Nordwesten Ontarios. In Nordwest-Ontario wurden zahlreiche Lithiumlagerstätten abgegrenzt, die beträchtliche Reserven an Lithiumoxid (Li2O) beherbergen. Das Konzessionsgebiet ist über gut ausgebaute Forststraßen zugänglich und eine Wasserkraftleitung durchquert die Claimgruppe. Das Konzessionsgebiet weist bedeutende Eigenschaften auf, die für die Entstehung von lithiumhaltigen Pegmatitgängen entscheidend sind. Es befindet sich entlang des Kontakts zwischen dem Pegmatit-Granit-Batholith Allison Lake und dem Metasedimentgestein Jubilee Lake der Uchi-Unterprovinz in Nordwest-Ontario. Diese wichtige Kontaktzone ist nun vollständig abgesteckt und ist Gegenstand von Explorationsaktivitäten durch mehrere Unternehmen.

Die Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet Allison Lake North in Ontario beginnen mit einer hubschraubergestützten hochauflösenden geophysikalischen Magnetometervermessung. Die Arbeiter wurden mobilisiert und die Vermessung ist im Gange. Das Programm umfasst geophysikalische Flugmessungen über rund 406 Profilkilometern in durch GPS gesteuerten Linienabständen von jeweils 50 Metern, womit eine qualitative hochwertige Definition der geologischen Einheiten und ihrer Strukturen erreicht werden soll. Ziel der Vermessung ist es, strukturelle Schwachstellen im Allison-Batholith zu ermitteln, die möglicherweise lithiumhaltige Pegmatite enthalten. Die sich aus den Messungen ergebenden magnetischen Merkmale werden in Kombination mit den jüngsten Kartierungs- und Beprobungsprogrammen von Portofino in der nächsten Phase der Bodenprospektionen und der Kartierung von aussichtsreichen Zielen hilfreich sein.

Nach einer längeren Phase erzwungener Inaktivität stehen die Zeichen beim Lithiumexplorer Portofino Resources Inc. ( TSX-V: POR; FRA: POTA ) sowohl in Ontario wie auch in Argentinien jetzt auf grün. Auf dem 2.286 Hektar großen Konzessionsgebiet Allison Lake North in Ontario beginnt witterungsbedingt jetzt die Saison. In Argentinien will Portofino nach Erhalt der Genehmigungen endlich den Salar Yergo in der Provinz Catamarca abbohren. Außerdem nimmt Portofino in der benachbarten Provinz Salta nach Abschluss des endgültigen Abkommens mit dem staatlichen Bergbauunternehmen der Provinz, Recursos Energeticos Y Mineros De Salta S.A. (REMSA), die Feldarbeiten auf. Das Abkommen ermöglicht Portofino eine Mehrheitsbeteiligung an mehreren Lithium-Sole-Projekten im Herzen des weltbekannten Lithiumdreiecks.

