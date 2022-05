In Österreich steht easyname, eine Marke der internationalen dogado group, seit vielen Jahren für ein umfangreiches Spitzenportfolio in den Bereichen Domains und Hosting, gepaart mit ausgezeichnetem Service. 4.000 Kunden von domainname.at und webspace.at haben zukünftig Zugriff auf alle diese Produkte und Leistungen der Marke easyname.

Daniel Hagemeier, CEO der dogado group, freut sich über den Zuwachs in Österreich: "Die Kunden von domainname.at und webspace.at schätzen an ihrem Anbieter die besonders einfache Handhabung - von Bestellungen bis Produktverwaltung. Dieselbe Idee haben wir bei easyname perfektioniert. Unsere neuen Kunden werden sich zukünftig über noch mehr und bessere Produkte und Services freuen können."



Hinter den Marken domainname.at und webspace.at steht die Webagentur.at Internet Services GmbH, die sich zukünftig auf ihr Agenturgeschäft konzentriert. Thomas Dolezal, Geschäftsführer von Webagentur.at sieht in der Entwicklung eine Win-Win-Situation für sich und seine Domain- und Hosting-Kunden: "Während wir uns zukünftig auf unser Kern-Business konzentrieren können, dürfen sich unsere Domain- und Hosting-Kunden über ein Produktportfolio freuen, das sich konsequent weiterentwickelt. Ich habe höchstes Vertrauen in easyname und das Team hinter der Marke, das ich schon seit sehr langer Zeit kenne und daher von Beginn an als besten Partner für die Zukunft bevorzugt hatte."



easyname: Einfachste Tools und persönlicher Service



easyname ( http://www.easyname.at ) bietet ein umfassendes Portfolio für Websites und Clouds und verfügt über langjährige Expertise auf diesem Gebiet. Mit einfachsten Tools und persönlichem Service zu partnerschaftlichen Preisen ebnet easyname den Weg ihrer Kunden, um im Web erfolgreich zu sein. easyname gehört zur dogado group, die als eines der ersten Unternehmen in der DACH-Region für Websites und Hosting die Zertifizierung nach der international gültigen Norm ISO/IEC 27001:2013 für ihre Kern-Produktplattform erhalten hat. Selbstverständlich werden nun auch die Kunden von domainname.at und webspace.at von den von unabhängiger Stelle bestätigten höchsten Sicherheitsvorkehrungen profitieren.



Über die dogado group



Die österreichische easyname GmbH ist Teil der internationalen Unternehmensgruppe dogado group. Die dogado group gehört zu den führenden Geschäftskunden-Anbietern für Cloud-Hosting und Digital Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nach der Gründung im Jahr 2001 spezialisierte sich das Unternehmen zunächst auf professionelle Hosting-Services und wurde später einer der ersten Spezialisten für cloudbasiertes Hosting und Digital Marketing. Heute arbeiten rund 580 Mitarbeitende in Niederlassungen in Dortmund, Wien, Zürich, Hannover, Halle (Saale), Lübeck und Dresden. Mit den Marken dogado, METANET, Herold, checkdomain, profihost, easyname und alfahosting unter ihrem Dach, betreut die Gruppe rund 370.000 Kunden.

Pressekontakt:



dogado GmbH

Julia Franke

Antonio-Segni-Straße 11

D-44263 Dortmund

mailto:presse@dogado.de

http://www.dogado.de

http://www.dogado.group



