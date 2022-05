Sterbefallzahlen im April 2022 um 5 % über dem mittleren Wert der Vorjahre

WIESBADEN (ots) - Im April 2022 sind in Deutschland nach einer Hochrechnung des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) 84 573 Menschen gestorben. Diese Zahl liegt

5 % oder 3 945 Fälle über dem mittleren Wert (Median) der Jahre 2018 bis 2021

für diesen Monat. Im März 2022 hatte die Zahl 6 % darüber gelegen. Zum

Monatsende in der 17. Kalenderwoche (vom 25. April bis 1. Mai) lagen die

Sterbefallzahlen 4 % oder 693 Fälle über dem Vergleichswert für diese Woche -

vier Wochen zuvor betrug die Differenz zum Median noch 8 % (oder 1 493 Fälle).



Sinkende COVID-19-Todesfallzahlen im April





Ein Vergleich der gesamten Sterbefälle mit der Zahl der beim RobertKoch-Institut (RKI) gemeldeten COVID-19-Todesfälle nach Sterbedatum ist derzeitbis einschließlich der 15. Kalenderwoche 2022 (11. bis 17. April) möglich. BeimRKI wurden bislang 933 COVID-19-Todesfälle mit Sterbedatum in dieser Wochegemeldet. Die gesamten Sterbefallzahlen lagen in der 15. Kalenderwoche um 687Fälle oder 4 % über dem mittleren Wert der vier Vorjahre. Während im Februar undim März 2022 noch keine einheitliche Tendenz in den COVID-19-Todesfallzahlen zubeobachten war, sanken diese Zahlen in der ersten Aprilhälfte deutlich.Saisonaler Rückgang der Sterbefallzahlen später als in den VorjahrenIm Laufe des März ist in den meisten vorpandemischen Jahren die Grippeaktivitätund zeitgleich auch die Zahl der Sterbefälle deutlich zurückgegangen. Im Jahr2022 waren die Sterbefallzahlen in den Märzwochen jedoch vergleichsweisekonstant. Erst im April sanken sie erkennbar. Die Verzögerung dieser Entwicklungim Vergleich zu den Vorjahren führte dazu, dass die Sterbefallzahlen im März undApril deutlicher über dem Vergleichswert aus den Vorjahren lagen als noch imFebruar. Eine Erklärung könnten die immer noch auftretenden COVID-19-Todesfällesein. Zudem hat das RKI im aktuellem Influenza-Wochenbericht für Ende April voneiner saisonal untypischen Grippeaktivität berichtet. In der Wintersaison2021/2022 war die Grippewelle ausgeblieben.Sterbefallzahlen in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin am deutlichsten über demmittleren Wert der VorjahreAuf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der14. Kalenderwoche 2022 (4. bis 10. April) abbilden. In dieser Woche wiesMecklenburg-Vorpommern (+19 %) wie in den meisten Vorwochen die höchsteDifferenz zum mittleren Wert der vier Vorjahre auf. In Rheinland-Pfalz (+13 %),Schleswig-Holstein (+12 %) und Niedersachsen (+11 %) lagen die Sterbefallzahlenebenfalls mehr als 10 % darüber. In den Stadtstaaten Hamburg und Bremen (beide-6 %), sowie in Brandenburg (-3 %) lagen sie unter dem Vergleichswert. In den