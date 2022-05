Mit großer Vehemenz lief der Arca Oil Index einen eminent wichtigen Widerstandsbereich an. Ein erfolgreicher Ausbruch hätte dem Index ein frisches Kaufsignal geliefert. Es kam zunächst jedoch anders…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Arca Oil Index vom 27.04. hieß es unter anderem „[…] Zum einen der Bereich um 1.600 Punkte und zum anderen der Bereich um 1.730+ Punkte. Das Widerstandscluster um 1.600 Punkte resultiert unter anderem aus einer Doppeltopformation, die sich im Jahr 2018 hier ausgebildet hatte. Der Bereich um 1.730 Punkte ist noch älter. Hier markierte der Index im Jahr 2014 ein markantes Hoch. Nach dem erfolgreichen Vorstoß über die 1.600er Marke schien der Arca Oil Index direkten Kurs auf den Bereich von 1.730+ Punkte nehmen zu wollen. Bis auf 1.670+ Punkte rückte der Index noch vor, ehe sich der Wind drehte. […] Der Arca Oil Index hat in den letzten Tagen veritables Abwärtsmomentum aufgebaut. Zwischenzeitlich ging es für den Index bis in den Bereich von 1.500 Punkte. Mit Blick auf die starke Bewegungsdynamik des Index ist in der aktuellen Situation auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1.400 Punkte nicht auszuschließen. […]“.



Der damals zu beobachtende Rücksetzer lief schließlich im Bereich von 1.450 Punkten aus. Gleichzeitig wurde damit die Basis für den jüngsten Versuch gelegt, das Widerstandscluster um 1.730 Punkte zu überwinden. Dieses Mal entwickelte der Arca Oil Index noch mehr „Dampf“, übersprang die 1.700er Marke, verpasste es aber schließlich erneut, die 1.730 Punkte und damit die entscheidende Marke signifikant zu überwinden.

Der gestrige Handelstag (09.05.) warf den Arca Oil Index nun erst einmal zurück.

Knackige Gewinnmitnahmen führten den Index zunächst unter die 1.600er Marke. Damit rücken nun die nächsten potentiellen Haltezonen bei 1.500 Punkte und 1.450 Punkte in den Fokus. Sollte es für den Arca Oil Index allerdings unter die 1.400 Punkte gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Auf der Oberseite limitieren nun erst einmal die Bereiche um 1.600 Punkte und 1.670 Punkte den Index.