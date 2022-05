Frickenhausen bei Stuttgart (ots) - Farasis Energy präsentiert neue

Batteriezell-Variante mit Schnelladezeit von unter 15 Minuten bei 300 Wh/kg

Energiedichte



Farasis Energy erweitert seine vierte Generation von Batteriezellen für

E-Fahrzeuge um eine Ultra High Power Variante , die eine Schnelladezeit von

unter 15 Minuten erreicht - bei einer gleichzeitig hohen Energiedichte von 300

Wh/kg. Diese neue Variante wurde extern von Kunden getestet, die Serienfertigung

ist für 2025 geplant.





"Bei der Entwicklung von Batteriezellen stand bei den Herstellern lange Zeit dieReichweite im Vordergrund", sagt Dr. Keith Kepler, CTO und Mitbegründer vonFarasis Energy. "Ziel war es, an die Reichweiten von Fahrzeugen mitVerbrennungsmotor heranzukommen. Hier konnten wir in den letzten Jahren enormeFortschritte erzielen". So haben die Zellen der aktuell im Einsatz befindlichenGeneration 1 von Farasis eine Energiedichte von 285 Wh/kg, damit liegen sie mitan der Spitze im internationalen Markt. Je nach Größe der Batterie lassen sichdamit mehr als 700 Kilometer Reichweite erzielen. "Wir stellen jedoch fest, dassneben dem Wunsch nach mehr Reichweite die Schnellladezeit beiAutomobilherstellern und Verbrauchern immer stärker in den Fokus rückt", erklärtDr. Stefan Bergold, General Manager bei Farasis Energy Europe. "Bei derEntwicklung unserer Ultra High Power Variante haben wir daher beide Trendszusammengebracht, indem wir eine hohe Energiedichte für große Reichweiten undeine hohe Leistung für die Schnellladefähigkeit bieten. So können wir dieAnforderungen unserer Kunden in beiden Punkten bedienen."Schnellladung: Von 10 auf 80 Prozent in unter 15 MinutenDie Ultra High Power Variante der Zellgeneration 4 von Farasis überzeugt nichtnur durch eine höhere Energiedichte im Vergleich zu früheren Zellgenerationen,sondern auch durch eine deutliche Verbesserung der Schnellladezeit. Bei dieserVariante kann der Fokus je nach Kundenwunsch mehr auf die Reichweite oder mehrauf die Schnellladefähigkeit gelegt werden. In weniger als 15 Minuten kann dieBatterie im Schnelllademodus von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden. Die Zeit,um durch schnelles Nachladen auf eine zusätzliche Reichweite von 250 Kilometernzu kommen, beträgt sogar weniger als 8 Minuten. "Autofahrer möchten unterwegsden Strom für ihr E-Auto schnell nachladen können", erläutert Bergold. "UnserZiel ist es daher, künftig einen Ladevorgang zu ermöglichen, der demkonventionellen Tankvorgang eines Wagens mit Verbrennungsmotor zeitlich innichts nachsteht. Mit der neuen Ultra High Power Variante unserer Zellgeneration4 sind wir diesem Ziel ein gutes Stück nähergekommen."