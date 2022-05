KSB investiert 15 Millionen Euro in neue Heizzentrale (FOTO)

Frankenthal (ots) -



- Modernste energetische Ausstattung auf 1.500 Quadratmetern Fläche

- Energieeinsparungen von 3.700.000 Kilowattstunden (900 Tonnen CO2) pro Jahr im

Vergleich zur bisherigen Heizzentrale

- Weltweit investiert KSB in diesem Jahr 120 Millionen Euro in Gebäude und

Maschinen



"Zu unserer unternehmerischen Verantwortung gehört der umsichtige und

nachhaltige Umgang mit Energie an allen unseren Produktionsstandorten", betont

Dr. Matthias Schmitz, Mitglied der KSB-Geschäftsleitung. Zusammen mit

Bürgermeister Bernd Knöppel legte er am 10. Mai den Grundstein für die neue

Heizzentrale im Frankenthaler Werk. "Für dieses Projekt investieren wir 15

Millionen Euro", erläutert Schmitz. Gut angelegtes Geld: Der Neubau wird den

Anteil an regenerativer Wärme aus Biomasse am Standort Frankenthal steigern.

"Mit der neuen Heizzentrale werden wir unseren CO2-Fußabdruck weiter

verringern", so Schmitz.