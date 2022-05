Die Beleuchtungsinnovation der LEOTEK Corporation wurde bei den Edison Awards mit einer Gold- und einer Bronzemedaille ausgezeichnet

TAIPEI, Taiwan, 10. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Zum ersten Mal in diesem Jahr hat die LEOTEK Corporation, eine Tochtergesellschaft von LITE-ON Technology, einem weltweit führenden Anbieter von Opto-Halbleitern und Stromversorgungsmanagement, an dem innovativen Forschungs- und Entwicklungsindikator Edison Awards" teilgenommen und sich mit über 500 Technologien und Produkten weltweit gemessen Gold- und Bronzemedaille für „LEOTEK Human-Centric Smart Lighting System" und „LEOTEK Ecological Conservation Smart Lighting". Damit ist das Unternehmen der einzige Hersteller in Taiwan, der für zwei Technologien gleichzeitig ausgezeichnet wurde.

Die Kombination aus fortschrittlicher optischer Technologie und AIoT ist der Schlüssel für LEOTEK, um die Edison Awards in der Kategorie "Kritische menschliche Infrastruktur" zu gewinnen. Das „LEOTEK Human-Centric Smart Lighting System" nutzt KI-Bilderkennung, Internet der Dinge und Edge Computing, um die photometrische Konfiguration einer Leuchte automatisch anzupassen. Sie verbessert die Verkehrssicherheit in Städten, indem sie die optische Beleuchtungsleistung erhöht, die Blendung durch nasse Fahrbahnoberflächen reduziert und den Sehkomfort für Autofahrer verbessert.