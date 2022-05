DCT Abu Dhabi und Miral stellen neue Vision und Strategie für die Insel Saadiyat vor

DCT Abu Dhabi hat Miral kürzlich mit der Leitung der Destinationsmanagementstrategie für Saadiyat Island beauftragt. Die beiden Einrichtungen haben kontinuierlich an der Entwicklung des Tourismussektors in Abu Dhabi mitgearbeitet, und der Erfolg dieser Zusammenarbeit hat zu dieser neuen Partnerschaft geführt.

Wir freuen uns darauf, das Bewusstsein für die bereichernden Erfahrungen von Saadiyat als Teil des breiteren Angebots von Abu Dhabi zu schärfen. Von Kultur und Unterhaltung bis hin zu beeindruckenden Sehenswürdigkeiten und Naturlandschaften - alles in unmittelbarer Nähe zueinander - ist Abu Dhabi ein Reiseziel, das man unbedingt gesehen haben muss."

S.E. Saleh Mohamed Saleh Al Geziry, Generaldirektor für Tourismus bei DCT Abu Dhabi, sagte : „Die Insel Saadiyat ist zweifelsohne einer der schönsten Schätze Abu Dhabis. Sie ist weltweit einzigartig für ihre atemberaubenden Naturstrände, ihre erstklassigen Kunst-, Kultur-, Bildungs-, Wellness-, Sport- und F&B-Erlebnisse. Die naturbelassene Insel beherbergt sowohl eine beeindruckende Tierwelt als auch Luxushotels und bietet wirklich für jeden etwas. Sie fügt sich nahtlos in die breitere Strategie von Abu Dhabi als bevorzugtes Reiseziel für Reisende aus aller Welt ein.

Diese neue Strategie soll Reisende anlocken, die auf der Suche nach transformativen, luxuriösen Erlebnissen sind, und die Saadiyat Vision 2025 vorantreiben, die darauf abzielt, die Zahl der inländischen und internationalen Besucher zu steigern und die Entwicklung des touristischen Ökosystems von Abu Dhabi zu unterstützen. Es wird erwartet, dass Saadiyat Island bis 2025 19 Millionen Besucher anzieht und 4,2 Milliarden AED an direkten Tourismuseinnahmen einbringt.

