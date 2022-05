ICHNOS SCIENCES GIBT DIE AUSWAHL DES TRISPEZIFISCHEN ANTIKÖRPERS ISB 2001 ALS NÄCHSTEN KLINISCHEN KANDIDATEN FÜR DAS REZIDIVIERTE/REFRAKTÄRE MULTIPLE MYELOM BEKANNT

„Dieser Meilenstein stellt einen weiteren spannenden Schritt nach vorn dar, da Ichnos seinen ersten trispezifischen Antikörper, der auf BCMA und CD38 abzielt, in IND-zulassende Studien für das rezidivierte/refraktäre multiple Myelom überführt", sagte Dr. Cyril Konto, Präsident und CEO von Ichnos. „Wir haben mit unserer proprietären BEAT 2.0-Plattform enorme Fortschritte gemacht und freuen uns darauf, unseren ersten trispezifischen TREAT-Antikörperkandidaten im Jahr 2023 in die Klinik zu bringen."

ISB 2001 ist der erste T-Zellen-aktivierende Antikörper, der auf BCMA und CD38 auf multiplen Myelomzellen abzielt. Es handelt sich um einen trispezifischen Antikörper, der auf der BEAT 2.0-Technologie 2 basiert, einer firmeneigenen Plattform, die maximale Flexibilität und Herstellbarkeit von multispezifischen Antikörpern in voller Länge ermöglicht. Weitere Einzelheiten der ISB 2001 sind:

NEW YORK, 10. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Ichnos Sciences Inc., ein globales Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das innovative multispezifische Antikörper für die Onkologie entwickelt, gab heute die Auswahl von ISB 2001, seinem ersten trispezifischen TREAT 1 -Antikörper, der BCMA x CD38 x CD3 angreift, als nächsten Kandidaten für die klinische Entwicklung bekannt. Das Unternehmen hat IND-zulassende Studien zur Behandlung des rezidivierten/refraktären multiplen Myeloms eingeleitet und beabsichtigt, ISB 2001 zu einer First-in-Human-Studie weiterzuentwickeln, sobald die Gesundheitsbehörden im Jahr 2023 die Zulassung erteilt haben.

Erster trispezifischer TREAT-Antikörper der auf BCMA und CD38, ISB 2001, abzielt, wird voraussichtlich 2023 in die klinische Entwicklung eintreten

