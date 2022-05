S&P 500 - Lage trübt sich weiter ein

Vorbörslich zeigt sich der S&P 500 im Bereich von 4.040 Punkten und könnte damit mit einem Gap-up in den heutigen Handel starten. Aber zugleich zeigt sich der S&P 500 weiterhin unter dem oberen Fibonacci-Fächer und deutet damit weitere Schwäche an. Möglicherweise kann der S&P 500 einen Retest am Fibonacci-Fächer um 4.070/4.080 Punkte durchführen, sackt dann aber wohl wieder nach unten ab.

Die Short-Position um 4.100 Punkte hat das Kursziel bei 4.000 Punkten erreicht.