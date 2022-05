Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.05.2022

Kursziel: 25,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato, Nicolas Gruschka



2021 von externen Einflüssen geprägt - Wachstumstreiber aber intakt

Die Wolftank Group hat am 29.04. vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Wenngleich die Zahlen leicht unter unseren Prognosen liegen, sehen wir die Wachstumstreiber des Investment Cases weiterhin als intakt an.



Umsatz und Ergebnis unter unseren Prognosen: Nach vorläufigen Zahlen konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr der Umsatz auf 47,4 Mio. Euro (+33,5% yoy) gesteigert werden. Aufgrund der allgemeinen Verwerfungen auf den Beschaffungsmärkten und Verzögerungen bei Genehmigungsverfahren insbesondere bei den neuartigen Wasserstoffprojekten liegt der Umsatz jedoch leicht unter unseren Erwartungen (MONe: 50,2 Mio. Euro). Das um Einmaleffekte bereinigte EBITDA (Kosten für Kapitalmaßnahmen: 0,8 Mio. Euro; Sonderabschreibungen auf Umlaufvermögen: 0,6 Mio. Euro) von 3,0 Mio. hat hingegen unsere Erwartungen leicht übertroffen (MONe: 2,8 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung der Einmaleffekte ergibt sich ein EBITDA von 1,6 Mio. Euro. Beim bereinigten EBIT sorgten Abschreibungen (Firmenwert, Forderungen aus 2019) für eine Abweichung zu unserer Prognose (0,3 Mio. Euro vs. MONe: 1,3 Mio. Euro).



Nachfrage unverändert hoch: Nach Aussage des Unternehmens besteht in allen Geschäftsbereichen eine hohe Nachfrage. Insbesondere das Joint Venture mit Q8 ist wegweisend für das zukünftige Wachstum. Wolftank befindet sich bereits in der Umsetzung erster Projekte. Weiterhin erwarten wir, dass durch den erhöhten politischen Druck hinsichtlich der europäischen Unabhängigkeit von Ölimporten die Investitionen in alternative Energieformen zunehmen werden, was u.E. einen Katalysator für die Wasserstoff- und LNG-Aktivitäten des Unternehmens darstellen wird. Allerdings könnten sich im laufenden Jahr anhaltende



