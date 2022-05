Gesundheitsminister Lauterbach kündigt frühe Reform für die Finanzierung der Kinderkliniken an

Sankt Augustin (ots) - Neues Finanzierungsmodell soll ökonomischen Druck von den

Kinderkliniken nehmen



Am Rande seines Besuchs in der Kinderklinik Sankt Augustin am vergangenen

Freitag stellte Gesundheitsminister Lauterbach eine nachhaltige Stärkung der

stationären Kinder- und Jugendmedizin im Rahmen seiner geplanten

Krankenhausreform in Aussicht. Zu den geplanten Maßnahmen, von denen nicht nur

die Kinderklinik Sankt Augustin profitieren werde, gehören: Ein neues

Vergütungssystem durch Herausnahme der Kinderkliniken aus dem

Fallpauschalensystem, eine bessere Bezahlung der Pflege in der Pädiatrie und

eine gesicherte Infrastrukturfinanzierung.



Gleichzeitig zeigte sich der Minister, der nach eigenem Bekunden die Geschicke

der Klinik seit 1995 verfolge, betroffen von dem "maroden baulichen Zustand", in

dem sich zumindest Teile der Kinderklinik befinden. Dieser Klinik würden "so

viele Kinder der Umgebung ihr Leben verdanken", sagte Lauterbach. Es könne nicht

sein, dass ein solches Haus, mit einer solchen Funktion in einem solchen Zustand

sei. Aus seiner Sicht liegen die Ursachen für die ökonomischen Probleme der

Kinderklinik im System, das die Kinderkliniken nicht ausreichend abbilde. Dazu

komme noch die unzureichende Investitionsförderung, weswegen die bauliche

Substanz - etwa in Sankt Augustin - gelitten habe. Lauterbach hatte Stationen

der Klinik besucht und mit Prof. Dr. Gerd Horneff, dem Ärztlichen Direktor, und

Führungspersonal der Asklepios Kliniken gesprochen.