TORONTO, 9. Mai 2022 - ION Energy Limited (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FRA: 5YB) („ION” oder das „Unternehmen” - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-ltd/ ) freut sich sehr zu melden, dass das Unternehmen in seinem mehr als 29.000 Hektar großen, zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Urgakh Naran in der Mongolei ein bedeutendes Vorkommen von Lithiumsole entdeckt hat. Die Sole-Probe wurde an der Oberfläche aus einem flachen Becken entnommen und ergab einen Wert von 918 mg/L Lithium. Dies ist für das Unternehmen ein außergewöhnliches, frühes Ergebnis und der höchste bekannte Gehalt an Lithiumsole, der in der Mongolei jemals gemessen wurde. Dies deckt sich auch mit den Lithiumsole-Ergebnissen aus produzierenden Betrieben unmittelbar in Richtung Süden, in China.

„Diese außergewöhnlichen, frühen Ergebnisse sind ausgesprochen ermutigend für alle Interessengruppen und bestärken das Unternehmen in seiner Ansicht, dass in dem Lithiumprojekt Urgakh Naran hochwertige Lithiumsole lagern könnte. Wir erwarten in den kommenden Monaten zahlreiche weitere positive Nachrichten für den Markt, da wir die Exploration im Laufe des Sommers hochfahren werden. ION hat ein aktives und erweitertes Explorationsteam vor Ort in Urgakh Naran, und die Exploration wird fortgeführt“, erklärte Ali Haji, CEO und Director von ION Energy Ltd.

Abbildung 1. Standort der Entnahme der Sole-Probe an einem der Salzseen in Urgakh Naran mit natürlichen Verdunstungsteichen.

Abbildung 2. Sole, die im Rahmen des Explorationsprogramms von ION vor Ort in Urgakh Naran entnommen wurde.

Abbildung 3. Explorationsstatus in Urgakh Naran mit Stand vom 9. Mai 2022.

Die Probe wurde an der Oberfläche eines Verdunstungsteichs entnommen, was auf potenzielle Lithiumsole in der Tiefe schließen lässt. Aufgrund der Verdunstungseffekte an der Oberfläche ist das Untersuchungsergebnis möglicherweise nicht repräsentativ für den Lithiumgehalt in der Tiefe, aber es ist ausgesprochen ermutigend. Geplant ist eine Reihe gezielter Bohrlöcher zur Erkundung des Sole-Potenzials in der Tiefe nach Abschluss des derzeitigen flach angelegten geophysikalischen Schneckenbohrprogramms.